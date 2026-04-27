राज्य सभा में 113 हुई बीजेपी सांसदों की संख्या, AAP के 7 बागी MP के लिए जारी हुई नई अधिसूचना

कानून के मुताबिक किसी सदन का सदस्य दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि उसकी मूल राजनीतिक पार्टी किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में विलय कर जाती है और वह सदस्य यह दावा करता है कि वह और उसकी मूल पार्टी के अन्य सदस्य उस दूसरी पार्टी या विलय से बनी नई पार्टी के सदस्य बन गए हैं। यदि यह संख्या दो-तिहाई से कम होती, तो विलय करने वाले सहयोगियों को अपनी राज्यसभा सदस्यता छोड़नी पड़ती है।