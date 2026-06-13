नौकरी से लेकर पुलिस के ट्रांसफर तक – सब सुमित करता था, अभिषेक बनर्जी के PA पर सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप

Sukanta Majumdar on Sumit Roy: नौकरी से लेकर पुलिस के ट्रांसफर तक, सब सुमित करता था। (फाइल फोटो- आईएएनएस)
Sukanta Majumdar on Abhishek Banerjee PA: पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक यानि पीए सुमित रॉय को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के घर पर कोलकाता पुलिस की छापेमारी के बाद अब केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने सुमित रॉय को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सुमित के खिलाफ कई शिकायतें हैं और पुलिस अधिकारियों के तबादले से लेकर किसे कौन सा काम मिलेगा, ऐसे कई मामलों में कथित धांधली का काम वही करता था।
बालूरघाट में मीडिया से बातचीत के दौरान सुकांत मजूमदार ने कहा, "अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित के खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट हैं। कौन सा पुलिस अधिकारी कहां ट्रांसफर होगा, कौन सा काम किसे मिलेगा, ये सारी धांधली सुमित करता था। किसी ने इसके खिलाफ केस या एफआईआर दर्ज कराई होगी। एफआईआर की जांच करने के लिए पुलिस गई है और पुलिस अपना काम कर रही है।"
दरअसल, शुक्रवार तड़के करीब 3 बजे कोलकाता पुलिस की एक टीम केंद्रीय बलों के जवानों के साथ कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची थी। पुलिस अधिकारियों ने घर के भीतर तलाशी ली, जबकि केंद्रीय बल के जवान बाहर तैनात रहे। यह कार्रवाई करीब चार घंटे तक चली।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी अभिषेक बनर्जी के पीए सुमित रॉय की तलाश में की गई थी। सुमित रॉय के खिलाफ सालबोनी थाने में वित्तीय धोखाधड़ी का मामला दर्ज है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बताया गया कि सुमित का मोबाइल फोन आखिरी बार कालीघाट स्थित आवास पर ट्रेस हुआ था, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची थी।
छापेमारी की खबर मिलने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचीं। वह कुछ समय वहां रहीं और बाद में वापस लौट गईं।
इस मामले पर अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी ताला तोड़कर घर में घुसे और घर के सभी कमरों की तलाशी ली। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई जब फर्जी हस्ताक्षर मामले में उनके खिलाफ सीआईडी जांच भी जारी है।
टीएमसी विधायक मदन मित्रा के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर भी सुकांत मजूमदार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम और कॉरपोरेशन से जुड़े कथित भर्ती घोटालों की जांच पहले से चल रही है।
सुकांत मजूमदार ने कहा, "ईडी काफी पहले से म्युनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन में हुई कथित धांधली की जांच कर रही है। इसमें टीएमसी नेताओं की भूमिका रही है। जिन लोगों की भूमिका जांच में सामने आएगी, उनके यहां ईडी जाएगी। जहां जरूरत होगी, ईडी वहां जांच करेगी।"
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