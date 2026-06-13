नौकरी से लेकर पुलिस के ट्रांसफर तक – सब सुमित करता था, अभिषेक बनर्जी के PA पर सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप

Sukanta Majumdar on Abhishek Banerjee PA: पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक यानि पीए सुमित रॉय को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के घर पर कोलकाता पुलिस की छापेमारी के बाद अब केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने सुमित रॉय को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सुमित के खिलाफ कई शिकायतें हैं और पुलिस अधिकारियों के तबादले से लेकर किसे कौन सा काम मिलेगा, ऐसे कई मामलों में कथित धांधली का काम वही करता था।