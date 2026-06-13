TMC Crisis: अभिषेक बनर्जी की नहीं थम रही मुश्किलें, सिलीगुड़ी में दर्ज हुई एक और शिकायत

बता दें कि, इस समय अभिषेक बनर्जी पहले ही परेशानी के दौरे से गुजर रहे है। शनिवार तड़के ही आपराधिक जांच विभाग (CID) की एक टीम ने कोलकाता के कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर तलाशी अभियान चलाया। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दावा किया कि सुबह तीन बजे पुलिस पहुंची और बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की मदद से ताले खोले गए। उनके अनुसार, लगभग 90 मिनट चली तलाशी में कोई सबूत नहीं मिला।