TMC Crisis: अभिषेक बनर्जी की नहीं थम रही मुश्किलें, सिलीगुड़ी में दर्ज हुई एक और शिकायत

ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी(एआई इमेज-चैटजीपीटी)
TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें रुकने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार सुबह ही कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर CID की रेड पड़ी है। इसी बीच अब उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हो गई है। यह शिकायत सिलीगुडी के एक व्यापारी ने अभिषेक के खिलाफ दर्ज कराई है। इसमें उन पर चुनावों के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है।
सिलीगुडी साइबर सेल पुलिस स्टेशन में संजय कुमार सिंघल नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कुछ बयान भड़काऊ और डर पैदा करने वाले थे। शिकायत के अनुसार, इन भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुए, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका है। शिकायतकर्ता के अनुसार एक सांसद द्वारा इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं माना जा सकता।
संजय कुमार सिंघल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री का नाम लेते हुए खुली चुनौती देने जैसी बातें कहीं। सिंघल ने यह भी कहा कि अगर कोई नेता कहे कि इस बार हम नरमी नहीं बरतेंगे, तो आम जनता में भय का माहौल बनना स्वाभाविक है। उनके अनुसार, शिकायत दर्ज कराने का उद्देश्य केवल कानून की समानता की जांच करना है।
बता दें कि, इस समय अभिषेक बनर्जी पहले ही परेशानी के दौरे से गुजर रहे है। शनिवार तड़के ही आपराधिक जांच विभाग (CID) की एक टीम ने कोलकाता के कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पर तलाशी अभियान चलाया। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दावा किया कि सुबह तीन बजे पुलिस पहुंची और बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की मदद से ताले खोले गए। उनके अनुसार, लगभग 90 मिनट चली तलाशी में कोई सबूत नहीं मिला।
TMC नेताओं ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश बताया। पार्टी सूत्रों ने कहा कि कुछ कथित वित्तीय लेनदेन को लेकर मीडिया में भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी या उनके निजी सहायक से जुड़ी किसी भी प्रकार की संदिग्ध आर्थिक गतिविधि का कोई प्रमाण नहीं मिला है।
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