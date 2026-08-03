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‘यह बीजेपी के साम्राज्य के अंत की शुरुआत है’, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने BJP पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे BJP के राजनीतिक पतन की शुरुआत बताते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा।
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भारत

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Rahul Yadav

Aug 03, 2026

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कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी (फोटो - एएनआई)

Pramod Tiwari on Bankipur Bypoll Results: बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव परिणाम बीजेपी सरकारों की हार हैं और यह पार्टी के राजनीतिक पतन की शुरुआत है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में पूरी सरकारी मशीनरी और अपनी पूरी ताकत झोंक दी लेकिन इसके बावजूद उसे हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, "यह BJP के साम्राज्य के अंत की शुरुआत है। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनावों में भी सुनाई देगी।"

कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि जनता ने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज और पेलेट फायरिंग का जवाब वोट के जरिए दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान का चढ़ावा चुराने वालों को जनता ने सजा दी है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आने वाले चुनावों में पार्टी को और हार का सामना करना पड़ेगा।

खबर अपडेट की जा रही है…

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Updated on:

03 Aug 2026 08:59 pm

Published on:

03 Aug 2026 08:59 pm

Hindi News / National News / ‘यह बीजेपी के साम्राज्य के अंत की शुरुआत है’, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी

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