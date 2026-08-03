‘यह बीजेपी के साम्राज्य के अंत की शुरुआत है’, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी

Pramod Tiwari on Bankipur Bypoll Results: बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव परिणाम बीजेपी सरकारों की हार हैं और यह पार्टी के राजनीतिक पतन की शुरुआत है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में पूरी सरकारी मशीनरी और अपनी पूरी ताकत झोंक दी लेकिन इसके बावजूद उसे हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, "यह BJP के साम्राज्य के अंत की शुरुआत है। इसकी गूंज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनावों में भी सुनाई देगी।"