BJP का गढ़ जीतने के बाद अब क्या करेंगे प्रशांत किशोर? जानिए अगला प्लान

Prashant Kishor Strategy: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के साथ जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है। करीब 35 वर्षों से बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली बांकीपुर सीट पर मिली यह जीत सिर्फ एक विधानसभा सीट की सफलता नहीं, बल्कि जन सुराज के लिए राज्य में राजनीतिक आधार मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इस जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और ऊर्जा भर दी है।