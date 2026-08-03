’30 साल का किला ढहने में 30 दिन भी नहीं लगे’; बांकीपुर में बड़ी जीत के बाद प्रशांत किशोर का बीजेपी पर तंज

उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने अपने समर्थकों के साथ जीत का जश्न मनाने के लिए रोड शो किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "कोई भी किला हमेशा के लिए किसी का नहीं रहता। 30 साल पुराने गकिले को ढहने में 30 दिन भी नहीं लगे। इसका एक बड़ा कारण यह है कि चुनाव जीतने के बाद, बीजेपी ने बिहार की कमान एक ऐसे व्यक्ति को सौंप दी जिसकी सोच आपराधिक है, जिसके चरित्र और आचरण पर शक है और बिहार की जनता इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती है।"