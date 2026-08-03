मोसाद के लिए जासूसी के आरोप में ईरान ने दो लोगों को दी फांसी, एक्सपर्ट्स बोले- होर्मजु में अब भी ईरान का कंट्रोल बरकरार

अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। ईरान तय कर रहा है कि कौन से जहाज खाड़ी में प्रवेश करें या बाहर निकलें। बिना अनुमति के जाने वाले जहाजों पर हमले भी हो रहे हैं। कंट्रोल रिस्क्स के एनालिस्ट आरोन केनेडी के अनुसार, होर्मुज में दो गलियारे हैं। उत्तरी गलियारा ईरान के नियंत्रण वाला है, जिस पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी है। दक्षिणी गलियारा ओमान के तट के पास है। अमेरिका वहां सीमित सुरक्षा दे रहा है, लेकिन ईरानी हमलों को पूरी तरह रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है।