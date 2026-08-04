‘भारत-श्रीलंका और बांग्लादेश संबंध पड़ोस नीति के सबसे अहम मुद्दे’, विदेश मामलों की समिति की बैठक के बाद बोले शशि थरूर

थरूर ने बताया कि हालिया बैठक इस विषय पर समिति की अंतिम बैठक थी। अब सचिवालय को भारत-श्रीलंका संबंधों पर रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद समिति उस मसौदे को मंजूरी देगी और रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल समिति की चार अन्य रिपोर्टें भी लंबित हैं। इनके मसौदे तैयार होने के बाद बैठकों में उन्हें अपनाया जाएगा। थरूर ने कहा कि समिति भारत के पड़ोसी देशों से जुड़े सभी अहम मुद्दों और चिंताओं पर गंभीरता से काम कर रही है।