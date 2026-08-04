90 मिनट तक पूछताछ के बाद DMK नेता उदयनिधि स्टालिन रिहा, सेंगीपट्टी पुलिस स्टेशन से निकले बाहर

Udhayanidhi Stalin Released: DMK नेता और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार को अभिनेत्री त्रिशा से जुड़ी कथित "दोहरे अर्थ वाली" टिप्पणी के मामले में हिरासत में लिया गया। मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की और फिर स्टेशन बेल पर रिहा कर दिया।

इस दौरान DMK कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि सत्तारूढ़ TVK सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा। पूछताछ पूरी होने के बाद उदयनिधि सेंगीपट्टी पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।