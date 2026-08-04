Air India Flight: एयर इंडिया टर्बुलेंस मामले में बड़ा कदम, डीजीसीए ने जब्त किया ब्लैक बॉक्स

एयरलाइंस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि घटना के बाद विमान ने सामान्य रूप से अपनी उड़ान जारी रखी और पूर्वाह्न 11:07 बजे दिल्ली में सुरक्षित उतरा। सूत्रों के अनुसार, घटना लैंडिग से कुछ समय पहले हुई। उस समय विमान लैंडिंग के लिए धीरे-धीरे नीचे उतरने की प्रक्रिया में था। यह एयरबस का ए320निओ विमान में था। वहीं एक यात्री ने बताया कि अचानक आए जोरदार झटके से उनके कंधे में चोट लग गई। वहीं, दूसरे यात्री के अनुसार विमान के केबिन में दबाव तेजी से बदलने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कानों पर तेज दबाव पड़ रहा हो और पर्दे फट जाएंगे। एयर इंडिया ने कहा कि इस घटना में कुछ यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को हल्की चोटें आई हैं। विमान के दिल्ली में सुरक्षित उतरने के बाद सभी घायलों को जांच और इलाज के लिए एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर ले जाया गया।