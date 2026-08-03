फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर क्या मिलेगा? जानें हवाई यात्रा करने वालों के कानूनी अधिकार

DGCA द्वारा जारी CAR सेक्शन 3, सीरीज M, पार्ट IV में यह तय किया गया है कि उड़ान रद्द होने या देरी होने की स्थिति में एयरलाइन को यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं देनी होंगी? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में राज्यसभा में एक लिखित जवाब के जरिए इन नियमों को फिर से स्पष्ट किया था। नियमों के इसके तहत, अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो एयरलाइन को या तो वैकल्पिक फ्लाइट देनी होगी अथवा टिकट का पूरा रिफंड मुआवजे के साथ देना होगा। इसके साथ ही, जो यात्री तय समय पर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, उन्हें वैकल्पिक फ्लाइट का इंतजार करते समय भोजन और जलपान भी दिया जाएगा। फ्लाइट में देरी होने पर एयरलाइन को देरी की कुल अवधि के आधार पर भोजन-जलपान, वैकल्पिक फ्लाइट या टिकट का पूरा रिफंड, अथवा होटल में ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इसमें आने-जाने के इंतजाम भी शामिल हैं।