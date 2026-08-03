विदेश में पढ़ाई के लिए तैयारी कब करें? समझें समय और योजना की पूरी गाइड

साल 2026–27 में भारतीय छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई का मतलब सिर्फ प्रतिष्ठित देश नहीं रहा। अब निर्णय में रिटर्न-ऑन-इन्वेस्टमेंट (ROI), वीजा स्पष्टता और करियर संभावनाएं प्रमुख हो गई हैं। रुपए की गिरावट ने कई छात्रों को महंगे देशों की बजाय अधिक किफायती विकल्पों जैसे- जर्मनी की ओर आकर्षित किया है। यही वजह है कि जर्मनी जैसे देशों में भारतीय छात्रों का रुझान बढ़ा है। विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में भी गिरावट आई है। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या साल 2023 में लगभग 9.08 लाख थी, जो घटकर 2025 में 6.26 लाख रह गई। यह णनीतिक सोच में बदलाव का संकेत है।