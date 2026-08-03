खाद्य पदार्थों के पैकेट पर लगे FSSAI, AGMARK और ISI चिन्ह का क्या मतलब है? जानें नियम-कानून और इसका महत्व

Hallmark का संबंध केवल कीमती धातुओं की शुद्धता से है। इसलिए यह खाने-पीने की चीजों पर लागू नहीं होता है। खाने-पीने की चीजों पर Hallmark नहीं, बल्कि FSSAI, AGMARK या ISI जैसे निशान होते हैं, जो गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े होते हैं। इसलिए खाने-पीने की चीजों पर Hallmark जैसा कोई निशान नहीं होता है। Hallmark केवल सोने-चांदी के लिए होता है और BIS द्वारा संचालित होता है।