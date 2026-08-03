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जब मरुस्थल ने रचा इतिहास: लोकदेवताओं की गाथाओं में छुपा जल संकट का पक्का इलाज

राजस्थान के लोकदेवता (रामदेव जी, तेजाजी, पाबूजी) की कहानियों से जानें जल संरक्षण के अनमोल टिप्स। पारंपरिक जल प्रबंधन और आधुनिक जल संकट का सटीक समाधान।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 03, 2026

Water conservation

1000 साल पुराना Water Formula! (AI)

राजस्थान की पावन धरा न केवल अपने शौर्य, स्वाभिमान और गौरवशाली इतिहास के लिए जानी जाती है, बल्कि यह अपनी अनूठी लोक-संस्कृति और जल-प्रबंधन के पारंपरिक ज्ञान के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों, रेतीले टीलों और भीषण गर्मी के बीच जीवन को मुस्कुराते हुए जीने की कला राजस्थानी संस्कृति की मूल पहचान रही है। इस थार के मरुस्थल में जीवन का आधार हमेशा से 'जल' रहा है।

जल की हर एक बूंद की कीमत यहां के लोगों ने सदियों पहले समझ ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में जल संरक्षण का यह विचार केवल व्यवस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे धर्म, आस्था और लोकदेवताओं की जीवन-गाथाओं से गहराई से जोड़ दिया गया था? आज जब पूरा विश्व और भारत के कई राज्य भीषण जल संकट (Water Crisis) का सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में राजस्थान के लोकदेवताओं बाबा रामदेव जी, पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी और देवनारायण जी की कहानियों और उनके सिद्धांतों में आधुनिक जल संकट से निपटने के अनमोल सूत्र छिपे हुए हैं।

लोकदेवता और जल: आस्था और पर्यावरण का अनूठा संगम

राजस्थान में लोकदेवताओं को केवल चमत्कारी पुरुषों के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि वे समाज सुधारक, पर्यावरण रक्षक और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक रहे हैं। उस काल में जब न तो बड़े बांध थे और न ही पाइपलाइन से पानी घर-घर पहुंचता था, तब लोकदेवताओं ने अपनी नीतियों और वचनों से पानी को बचाने की एक मजबूत नींव रखी।

राजस्थान की एक प्रसिद्ध कहावत है:

"गहणा बेच'न पेट भरै, पर जल बेच'न पाप।" (अर्थात् संपत्ति बेचकर पेट भरा जा सकता है, लेकिन जल को बेचना या नष्ट करना महापाप है।)

लोकदेवताओं ने समाज को यह सिखाया कि जल केवल एक उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि यह जीवनदायिनी शक्ति है, जिसकी सुरक्षा करना हर नागरिक का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य है।

लोकदेवताओं की कहानियां से मिलने वाली 'जल संरक्षण' की टिप्स

बाबा रामदेव जी: सरोवर निर्माण और भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) जैसलमेर के पोकरण के पास स्थित 'रामदेवरा' धाम में बाबा रामदेव जी का विशाल मंदिर है। बाबा रामदेव जी ने अपने जीवनकाल में केवल धार्मिक और सामाजिक समरसता का संदेश ही नहीं दिया, बल्कि जल स्रोतों के निर्माण पर भी विशेष बल दिया।

कहानी का संदर्भ: बाबा रामदेव जी ने पोकरण क्षेत्र के भयंकर जल संकट को दूर करने के लिए 'रामसरोवर' (रामदेवरा तालाब) का निर्माण करवाया था। उन्होंने गाँव वालों को एकजुट किया और श्रमदान के माध्यम से इस विशाल सरोवर को खुदवाया, ताकि वर्षा जल को संचित किया जा सके।

  1. अनमोल टिप : वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting)

सीख: बाबा रामदेव जी का रामसरोवर आज का 'रेनवॉटर हार्वेस्टिंग' मॉडल है। आज की शहरी और ग्रामीण आबादी को अपनी छतों और सोसायटियों में बारिश के पानी को सहेजने के लिए टैंक (टांका) या वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाना चाहिए। बारिश की एक-एक बूंद को सहेजना ही भविष्य का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।

लोकदेवता पाबूजी महाराज: जीवों के लिए जल

पाबूजी महाराज को मारवाड़ में ऊंटों के देवता और पशु-रक्षक के रूप में पूजा जाता है। थार के मरुस्थल में ऊंट और अन्य पशु बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते।

कहानी का संदर्भ: पाबूजी महाराज ने अपने पूरे जीवन में जल संकट से जूझते मरुस्थल में राहगीरों और पशु-पक्षियों के लिए पानी के कुएं (बावड़ियों) और 'पियाऊ' बनवाने को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि थार के किसी भी रास्ते पर कोई भी प्राणी प्यास से न मरे।

  1. अनमोल टिप : सार्वजनिक जल स्रोतों का रखरखाव और बेजुबानों की चिंता

सीख: हमें अपने आसपास के सार्वजनिक जल स्रोतों (तालाब, बावड़ी, कुएँ) की नियमित सफाई करनी चाहिए। साथ ही, भीषण गर्मी में बेजुबान पशु-पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था (परिंडे) करना हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है।

वीर तेजाजी महाराज: पर्यावरण, तालाब निर्माण और पवित्रता

तेजाजी महाराज को सत्य, वचनबद्धता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। नागौर और अजमेर क्षेत्र में तेजाजी का गहरा प्रभाव है।

कहानी का संदर्भ: वीर तेजाजी ने गाँवों के पास 'पाल' (तालाब के तट) और 'नाड़ी' बनाने पर जोर दिया। राजस्थानी लोक कथाओं के अनुसार, तेजाजी ने हमेशा जल स्रोतों के पास स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। तालाब के पानी को दूषित करना महापाप माना जाता था।

  1. अनमोल टिप : जल स्रोतों का प्रदूषण मुक्त रखरखाव (Pollution-Free Water Bodies)

सीख: आज हमारी नदियाँ, झीलें और तालाब कचरे और प्लास्टिक से पट चुके हैं। तेजाजी के सिद्धांतों को अपनाकर हमें अपने स्थानीय जल स्रोतों में कचरा, प्लास्टिक या रासायनिक अवशेष फेंकने से पूरी तरह बचना होगा। स्वच्छ जल ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।

भगवान देवनारायण जी: जल, जंगल और जमीन का संतुलन

गुर्जर समाज और संपूर्ण राजस्थान के पूज्य लोकदेवता भगवान देवनारायण जी ने प्रकृति और मानव जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का संदेश दिया।

कहानी का संदर्भ: देवनारायण जी का मुख्य कार्यक्षेत्र मेवाड़ और मालवा रहा। उन्होंने नीम के पेड़ों के संरक्षण और जल धाराओं के प्रवाह को बिना रोक-टोक बहने देने का उपदेश दिया। उनके अनुसार, जंगल (वन) ही बादलों को लाते हैं और जल का निर्माण करते हैं।

4. अनमोल टिप : वृक्षारोपण और जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area) का संरक्षण

सीख: जल संकट केवल पानी बचाने से हल नहीं होगा, बल्कि जल चक्र को बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर पेड़ लगाने होंगे। नदियां और तालाब तभी भरे रहेंगे जब उनके कैचमेंट एरिया (जलग्रहण क्षेत्र) में हरियाली होगी।

लोकदेवताओं की सीख से समाधान की ओर

आज हमारा देश और दुनिया 'डे ज़ीरो' (Day Zero - जब नल से पानी आना बंद हो जाए) जैसी स्थितियों की ओर बढ़ रही है। भूजल का अत्यधिक दोहन, नदियों का प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। ऐसे में राजस्थान के लोकदेवताओं का दर्शन हमें निम्नलिखित व्यावहारिक कदम उठाने की प्रेरणा देता है।

  • जल का विवेकपूर्ण उपयोग: लोकदेवता पाबूजी और तेजाजी की भूमि पर पानी की एक-एक बूंद को 'अमृत' माना गया। हमें दैनिक कार्यों (नहाने, कपड़े धोने, गाड़ियों की सफाई) में पानी की बर्बादी रोकनी होगी।
  • सामुदायिक भागीदारी (Community Participation): रामदेव जी ने रामसरोवर का निर्माण अकेले नहीं, बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर किया। आज भी जल संकट का समाधान सरकार अकेले नहीं कर सकती; इसके लिए 'जन-आंदोलन' की जरूरत है।
  • ग्रे-वाटर रीसाइक्लिंग (Greywater Recycling): रसोई और नहाने के पानी को दोबारा पौधों और शौचालय में उपयोग करने की आदत डालें।
  • जल स्रोतों का पुनरुद्धार (Rejuvenation of Water Bodies): गांव और शहरों में स्थित पुरानी बावड़ियों, तालाबों और कुओं की सफाई करके उन्हें पुनर्जीवित करें।

संस्कृति और तकनीक का सही मेल

राजस्थान के लोकदेवता केवल इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, वे हमारी जीवन शैली और हमारी संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। उन्होंने सदियों पहले समझ लिया था कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ मानव सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। जल संकट से निपटने का असली जवाब तकनीक के साथ-साथ हमारी संस्कृति और सोच में बदलाव में छिपा है। यदि हम अपने लोकदेवताओं बाबा रामदेव, तेजाजी, पाबूजीकी कहानियों को केवल भक्ति तक सीमित न रखकर उनके व्यावहारिक संदेशों को जीवन में अपनाएं, तो कोई संदेह नहीं कि हम आज के गंभीर जल संकट से सफलतापूर्वक निपट सकते हैं।

याद रखें: पानी बचेगा, तभी परंपरा बचेगी और तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा

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Updated on:

03 Aug 2026 05:53 pm

Published on:

03 Aug 2026 05:53 pm

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