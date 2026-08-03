जब मरुस्थल ने रचा इतिहास: लोकदेवताओं की गाथाओं में छुपा जल संकट का पक्का इलाज

जल की हर एक बूंद की कीमत यहां के लोगों ने सदियों पहले समझ ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में जल संरक्षण का यह विचार केवल व्यवस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे धर्म, आस्था और लोकदेवताओं की जीवन-गाथाओं से गहराई से जोड़ दिया गया था? आज जब पूरा विश्व और भारत के कई राज्य भीषण जल संकट (Water Crisis) का सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में राजस्थान के लोकदेवताओं बाबा रामदेव जी, पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी और देवनारायण जी की कहानियों और उनके सिद्धांतों में आधुनिक जल संकट से निपटने के अनमोल सूत्र छिपे हुए हैं।