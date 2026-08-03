टैबलेट पर लिखी वैल्यू 100, 200, 500 mg का क्या मतलब है? आइए जानते हैं दवाइयों की सही मात्रा और महत्व

मरीज को कितने mg की दवाई खानी चाहिए? यह पूरी तरह से बीमारी, दवा और मरीज की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए कुछ दवाएं वजन या किडनी/लिवर की स्थिति के अनुसार अलग-अलग मात्रा में दी जाती हैं। जैसे कि क्रोनिक किडनी फेल्योर वाले मरीजों को सिप्रोफ्लॉक्सासिन 400 mg हर 24 घंटे में दी जाती है, जबकि सामान्य मरीजों को 400 mg हर 12 घंटे में दी जाती है। इसलिए दवा की मात्रा डॉक्टर ही तय करते हैं। किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर्स की सलाह लेना अनिवार्य है। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवाई का इस्तेमाल न करें।