जमीन पर नहीं समुद्र में दौड़ती है इंटरनेट की दुनिया? क्या आप जानते हैं इस डिजिटल वर्ल्ड का रास्ता

Submarine Internet Cables Undersea: जब भी इंटरनेट की बात होती है, ज्यादातर लोगों के मन में मोबाइल टावर, वाई-फाई या सैटेलाइट की तस्वीर उभरती है। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। दुनिया के अधिकांश अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान समुद्र की गहराई में बिछी सबमरीन फाइबर-ऑप्टिक केबलों के जरिए होता है। यही केबल महाद्वीपों को जोड़ती हैं और वीडियो कॉल, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड सेवाओं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और डिजिटल भुगतान जैसी सेवाओं को संभव बनाती हैं।