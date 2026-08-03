लाइफस्टाइल रोगों से बचने के लिए खानपान में करें बदलाव, समझिए स्वस्थ आहार के चार मूल सिद्धांत

मानसून का मौसम अपने साथ ठंडक और ताजगी तो लाता ही है, लेकिन साथ ही हवा में नमी और बदलते मौसम के कारण स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियां भी खड़ी कर देता है। क्या आप जानते हैं कि इस मौसम में सेहत का ध्यान रखने के लिए केवल छाता लेकर बाहर निकलना ही काफी नहीं है? जी हाँ, हमारी थाली का हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। मानसून के समय सही आहार और जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करके आप न केवल मौसमी बीमारियों बल्कि जीवनशैली (लाइफस्टाइल) से जुड़ी गंभीर बीमारियों से भी खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।