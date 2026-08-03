Property Valuing: घर या फ्लैट का मूल्यांकन कैसे करें? जानें आसान तरीके

प्रॉपर्टी मूल्यांकन के तरीके (सांकेतिक इमेज- ChatGpt)
घर या फ्लैट जैसी संपत्ति का सही मूल्यांकन करना आज के समय में न केवल खरीद-बिक्री के लिए, बल्कि होम लोन, कर, बीमा, कानूनी मामलों और निवेश निर्णयों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सही मूल्यांकन से आप न केवल बेहतर सौदा कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में किसी भी विवाद या वित्तीय जोखिम से भी बच सकते हैं। इस खबर में हम सरल भाषा में घर या फ्लैट के मूल्यांकन की प्रक्रिया समझेंगे। आइए जानते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, किन-किन तरीकों से मूल्य तय होता है।
मूल्यांकन के प्रमुख तरीके और महत्व : भारत में संपत्ति का मूल्यांकन कई तरीकों से किया जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं-
इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) के तहत पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता (Registered Valuers) संपत्ति का औपचारिक और विश्वसनीय मूल्यांकन करते हैं। वे विभिन्न विधियों, जैसे बाजार तुलना, लागत विधि, आय विधि का उपयोग करते हैं और रिपोर्ट में निरीक्षण की तिथि, स्थान, निर्माण की स्थिति, विधि और अनुमान शामिल करते हैं।
बैंकों में होम लोन के लिए सामान्यतः IBBI-मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट मांगी जाती है। यदि संपत्ति की कीमत ₹50 करोड़ या उससे अधिक है तो दो स्वतंत्र रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। इससे मूल्यांकन की विश्वसनीयता बढ़ती है।
घर की संपत्ति का सही मूल्यांकन करना केवल एक आंकड़ा जानने से कहीं अधिक है। यह आपके वित्तीय निर्णय, कानूनी सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं को प्रभावित करता है। सरकारी सर्कल रेट, बाजार तुलना, लागत और आय विधि, इन सभी को समझकर और आवश्यकता अनुसार IBBI-मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता की मदद लेकर आप एक भरोसेमंद और संतुलित मूल्य तय कर सकते हैं। यदि आप निवेश, लोन या कर संबंधी निर्णय लेने जा रहे हैं, तो एक प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट लेना सबसे सुरक्षित कदम है।
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी है। विशेष सलाह के लिए प्रमाणित वित्तीय या कानूनी सलाहकार से संपर्क करें।)
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