Property Valuing: घर या फ्लैट का मूल्यांकन कैसे करें? जानें आसान तरीके

घर या फ्लैट जैसी संपत्ति का सही मूल्यांकन करना आज के समय में न केवल खरीद-बिक्री के लिए, बल्कि होम लोन, कर, बीमा, कानूनी मामलों और निवेश निर्णयों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सही मूल्यांकन से आप न केवल बेहतर सौदा कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में किसी भी विवाद या वित्तीय जोखिम से भी बच सकते हैं। इस खबर में हम सरल भाषा में घर या फ्लैट के मूल्यांकन की प्रक्रिया समझेंगे। आइए जानते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, किन-किन तरीकों से मूल्य तय होता है।