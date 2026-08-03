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Property Valuing: घर या फ्लैट का मूल्यांकन कैसे करें? जानें आसान तरीके

क्या आप जानते हैं कि घर की असली कीमत केवल दीवारों और छत से नहीं, बल्कि सही मूल्यांकन से तय होती है? जानें कैसे एक सही मूल्यांकन आपके वित्तीय फैसलों को बदल सकता है।
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भारत

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Vinay Shakya

Aug 03, 2026

Property Valuing Methods

प्रॉपर्टी मूल्यांकन के तरीके (सांकेतिक इमेज- ChatGpt)

घर या फ्लैट जैसी संपत्ति का सही मूल्यांकन करना आज के समय में न केवल खरीद-बिक्री के लिए, बल्कि होम लोन, कर, बीमा, कानूनी मामलों और निवेश निर्णयों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। सही मूल्यांकन से आप न केवल बेहतर सौदा कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में किसी भी विवाद या वित्तीय जोखिम से भी बच सकते हैं। इस खबर में हम सरल भाषा में घर या फ्लैट के मूल्यांकन की प्रक्रिया समझेंगे। आइए जानते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, किन-किन तरीकों से मूल्य तय होता है।

मूल्यांकन के प्रमुख तरीके और महत्व : भारत में संपत्ति का मूल्यांकन कई तरीकों से किया जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं-

  • सरकारी सर्कल रेट (Guideline Value / Ready Reckoner Rate) : यह राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्धारित न्यूनतम दर होती है, जो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के लिए आधार बनती है। यह बाजार मूल्य का न्यूनतम स्तर होता है, लेकिन वास्तविक सौदे में कीमत इससे अधिक हो सकती है।
  • बाजार तुलना विधि (Comparable Sales/Market Comparison Approach) : इसी क्षेत्र में हाल ही में हुई बिक्री की कीमतों से तुलना करके मूल्य निर्धारित किया जाता है। यह तरीका आवासीय संपत्तियों के लिए सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है।
  • लागत विधि (Cost or Replacement Method) : इस प्रक्रिया में भूमि की कीमत और भवन निर्माण लागत को जोड़कर, उसमें से अवमूल्यन (Depreciation) घटाकर मूल्य निकाला जाता है।
  • आय विधि (Income or Rental Capitalisation Method) : यदि संपत्ति किराए पर दी जा सकती है तो अनुमानित वार्षिक किराया और पूंजीकरण दर के आधार पर मूल्य निकाला जाता है।
  • आधार वर्ष 1 अप्रैल 2001 का FMV (Fair Market Value) : पूंजीगत लाभ (Capital Gains Tax) की गणना के लिए, यदि संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई थी, तो उस दिन का FMV आधार माना जाता है। इनमें से कौन-सा तरीका आपके लिए सबसे उपयुक्त है। यह संपत्ति के उद्देश्य, प्रकार और परिस्थिति पर निर्भर करता है।

IBBI- मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता की भूमिका

इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) के तहत पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता (Registered Valuers) संपत्ति का औपचारिक और विश्वसनीय मूल्यांकन करते हैं। वे विभिन्न विधियों, जैसे बाजार तुलना, लागत विधि, आय विधि का उपयोग करते हैं और रिपोर्ट में निरीक्षण की तिथि, स्थान, निर्माण की स्थिति, विधि और अनुमान शामिल करते हैं।

बैंकों में होम लोन के लिए सामान्यतः IBBI-मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट मांगी जाती है। यदि संपत्ति की कीमत ₹50 करोड़ या उससे अधिक है तो दो स्वतंत्र रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। इससे मूल्यांकन की विश्वसनीयता बढ़ती है।

स्व-मूल्यांकन के लिए आसान कदम

  1. सबसे पहले उस क्षेत्र का सरकारी सर्कल रेट देखे। यह स्टाम्प ड्यूटी और कर के लिए आधार है।
  2. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (जैसे- NoBroker आदि) पर उपलब्ध मूल्यांकन टूल से अनुमानित बाजार मूल्य निकालें।
  3. आसपास की हाल की बिक्री की कीमतों से तुलना करें। यह आपको बाजार की दिशा दिखाता है।
  4. यदि संभव हो, तो एक IBBI-मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता से औपचारिक रिपोर्ट बनवाएं। यह सबसे विश्वसनीय तरीका है।

आम गलतियां, जिनसे बचना चाहिए

  • केवल सर्कल रेट पर भरोसा करना : यह अक्सर बाजार मूल्य से कम होता है।
  • ऑनलाइन टूल को अंतिम सत्य मान लेना : ये केवल अनुमान होते हैं, वास्तविक सौदे में अंतर हो सकता है।
  • मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट न लेना : बड़ी वित्तीय या कानूनी स्थिति में यह जोखिम भरा हो सकता है।
  • कानूनी स्थिति और विकास संभावनाओं की अनदेखी : जैसे- सड़क की चौड़ाई, जोन, भविष्य की योजनाएं, जो मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं।

संपत्ति का सही मूल्यांकन जरूरी

घर की संपत्ति का सही मूल्यांकन करना केवल एक आंकड़ा जानने से कहीं अधिक है। यह आपके वित्तीय निर्णय, कानूनी सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं को प्रभावित करता है। सरकारी सर्कल रेट, बाजार तुलना, लागत और आय विधि, इन सभी को समझकर और आवश्यकता अनुसार IBBI-मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता की मदद लेकर आप एक भरोसेमंद और संतुलित मूल्य तय कर सकते हैं। यदि आप निवेश, लोन या कर संबंधी निर्णय लेने जा रहे हैं, तो एक प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट लेना सबसे सुरक्षित कदम है।

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी है। विशेष सलाह के लिए प्रमाणित वित्तीय या कानूनी सलाहकार से संपर्क करें।)

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Updated on:

03 Aug 2026 03:32 pm

Published on:

03 Aug 2026 03:32 pm

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