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ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं? आसान, हेल्दी जिसे खाते ही बच्चे और बड़ सभी कहें Wow

परिवार के लिए पौष्टिक नाश्ता चुनने के लिए क्या करें? नाश्ता आसान और चटपटा भी हो। जानें ओट्स चीला, स्प्राउट्स भेल और पनीर पराठा जैसी रेसिपीज़ जो स्वाद और सेहत दोनों बनाए रखें।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 03, 2026

BREAK FAST

मज़ेदार नाश्ता, सेहतमंद परिवार! (AI)

सुबह की शुरुआत यदि सही और संतुलित नाश्ते से हो, तो पूरे दिन शरीर में ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और बेहतर सेहत बनी रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, एक आदर्श आहार में विविधता, संतुलन, पर्याप्त मात्रा और संयम होना चाहिए यानी अनाज, फल, सब्जियां, प्रोटीन और स्वस्थ वसा का संतुलित मिश्रण। विशेष रूप से बच्चों में सुबह के भोजन की आदतें उनके जीवनभर के स्वास्थ्य का आधार तय करती हैं।

नाश्ते की कमी: क्या कहते हैं आंकड़े?

भारत में किए गए विभिन्न अध्ययनों से नाश्ते की गुणवत्ता को लेकर चिंताजनक बातें सामने आई हैं:

मुंबई में अध्ययन: 1,027 प्रतिभागियों में से 81% के नाश्ते में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी पाई गई, जिसमें फाइबर और आयरन का अभाव सबसे प्रमुख था।

पुणे में अध्ययन: किशोरियों में लगभग 50% ने सुबह ठोस आहार नहीं लिया और 99% का नाश्ता 610 कैलोरी से कम था, जिससे उनमें दीर्घकालिक पोषण संबंधी कमी देखी गई।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि नाश्ता केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि परिवार के पोषण का मजबूत आधार होना चाहिए।

सरल, स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ते के विकल्प

नीचे दिए गए विकल्पों को आसानी से अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है:

  • सब्जी-रोटी के साथ दही : गेहूं के आटे में पालक या गाजर कद्दूकस करके गूंथें। इससे बिना स्वाद बदले फाइबर और विटामिन्स की मात्रा बढ़ जाती है। साथ में ताजा दही लेने से शरीर को प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, जो पाचन और इम्युनिटी के लिए बेहद लाभकारी हैं।
  • पनीर-स्टफ्ड पराठा (कम तेल में) : पनीर प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। इसे बहुत कम तेल या घी में सेकें और साथ में दही या घर की बनी हरी चटनी परोसें। यह बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए ऊर्जादायक है।
  • दलिया या ब्रोकन व्हीट उपमा : दलिया फाइबर से भरपूर होता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। इसमें मौसम के अनुसार सब्जियां (मटर, बीन्स, गाजर) और हल्के मसाले मिलाकर इसे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाया जा सकता है।
  • इडली-सांभर या मूंगफली पोहा : दक्षिण भारतीय इडली-सांभर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सब्जियों का संतुलित मिश्रण प्रस्तुत करता है। वहीं, पोहा में भुनी मूंगफली मिलाने से उसमें प्रोटीन और स्वस्थ वसा का अच्छा योग हो जाता है।
  • स्प्राउट्स चाट या मिक्स्ड फ्रूट-नट्स : अंकुरित मूंग और चने (Sprouts) प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स का पावरहाउस हैं। इन्हें चाट मसाला, नींबू और टमाटर-प्याज मिलाकर एक चटपटा रूप दिया जा सकता है।

उम्र और आवश्यकता के अनुसार सही चुनाव

  • बच्चों के लिए: उन्हें विकास के लिए फाइबर और आयरन की अधिक आवश्यकता होती है; इसलिए दलिया और स्प्राउट्स चाट उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद हैं।
  • वयस्कों के लिए: दिनभर की कार्यक्षमता के लिए संतुलित ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जैसे पनीर पराठा या इडली-सांभर।
  • बुजुर्गों के लिए: हल्का, सुपाच्य और कैल्शियम युक्त नाश्ता आवश्यक है, जैसे दही के साथ सब्जी-रोटी या उपमा।

पोषण संबंधी दिशानिर्देश और सावधानियां


WHO के मानक: वयस्कों को प्रतिदिन कम से कम 400 ग्राम फल व सब्जियां, 25 ग्राम फाइबर, 30% से कम वसा और 10% से कम शर्करा (Sugar) का सेवन करना चाहिए। भारत में FSSAI भी नाश्ते में मिलेट्स (ज्वार, बाजरा, रागी) को शामिल करने पर जोर दे रहा है।

सामान्य गलतियों से बचें:

  • अति-तले हुए या अत्यधिक चीनी वाले स्नैक्स (जैसे जलेबी या गहरा तला पराठा) से बचें।
  • नाश्ता पूरी तरह छोड़ना (Breakfast Skipping) शरीर के मेटाबॉलिज्म और दैनिक पोषण स्तर को नुकसान पहुंचाता है।

अगला कदम: इसे अपनी रूटीन में कैसे लाएं?

  • सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए इनमें से एक या दो विकल्पों का चयन करें।
  • सप्ताह में कम से कम एक दिन मिलेट्स (जैसे बाजरा या ज्वार) से बनी डिश शामिल करें।
  • बच्चों को भी तैयारी में शामिल करें जैसे स्प्राउट्स चाट को सजाना या आटा गूंथने में मदद लेना। इससे उनमें स्वस्थ खान-पान के प्रति रुचि जागेगी।

मेडिकल डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जागरूकता और शैक्षणिक जानकारी के लिए है। यदि परिवार के किसी सदस्य को विशेष स्वास्थ्य समस्या (जैसे डायबिटीज, फूड एलर्जी या पाचन विकार) है, तो आहार में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले किसी योग्य डॉक्टर या पंजीकृत डायटीशियन (Dietitian) से सलाह अवश्य लें।

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Healthy Lifestyle

Updated on:

03 Aug 2026 03:20 pm

Published on:

03 Aug 2026 03:20 pm

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