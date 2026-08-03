ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं? आसान, हेल्दी जिसे खाते ही बच्चे और बड़ सभी कहें Wow

सुबह की शुरुआत यदि सही और संतुलित नाश्ते से हो, तो पूरे दिन शरीर में ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और बेहतर सेहत बनी रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, एक आदर्श आहार में विविधता, संतुलन, पर्याप्त मात्रा और संयम होना चाहिए यानी अनाज, फल, सब्जियां, प्रोटीन और स्वस्थ वसा का संतुलित मिश्रण। विशेष रूप से बच्चों में सुबह के भोजन की आदतें उनके जीवनभर के स्वास्थ्य का आधार तय करती हैं।