रात का उजाला या प्रदूषण? इंसानों की नींद से लेकर वन्य-जलीय जीवों तक पर भारी पड़ रहा LIGHT Pollution

Light Pollution: जब भी प्रदूषण की बात होती है तो, सबसे पहले हवा, पानी और मिट्टी का ख्याल आता है। लेकिन एक ऐसा प्रदूषण भी है, जो हर रात हमारे शहरों के ऊपर फैल रहा है और चुपचाप इंसानों से लेकर पक्षियों, कीड़ों और अन्य वन्यजीवों तक की जिंदगी बदल रहा है। इसे कहते हैं लाइट पॉल्यूशन (Light Pollution) या प्रकाश प्रदूषण। रात में जगमगाते शहर, एलईडी स्ट्रीट लाइट, ऊंची इमारतों की रोशनी, विज्ञापन बोर्ड और 24 घंटे चमकते औद्योगिक क्षेत्र विकास की पहचान माने जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यही कृत्रिम रोशनी अब जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए एक नया पर्यावरणीय संकट बनती जा रही है।