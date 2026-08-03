सरकारी रिकॉर्ड में आपकी जमीन कितनी है? घर बैठे कैसे जांचें, जानिए खसरा-खतौनी से लेकर नक्शे तक की पूरी प्रक्रिया

गांवों में जमीन सिर्फ खेती का साधन नहीं होती, बल्कि परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति भी होती है। जमीन खरीदने-बेचने, बैंक से कृषि ऋण लेने, विरासत दर्ज कराने या किसी विवाद की स्थिति में सबसे पहले सरकारी भूमि रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोगों को यह पता नहीं होता कि सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम कितनी जमीन दर्ज है, उसका खसरा नंबर क्या है, खतौनी में कौन-कौन मालिक दर्ज हैं और जमीन का नक्शा कहां से देखा जा सकता है। अब अधिकांश राज्यों ने भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे लोग घर बैठे अपनी जमीन की पूरी जानकारी देख सकते हैं।