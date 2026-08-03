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सरकारी रिकॉर्ड में आपकी जमीन कितनी है? घर बैठे कैसे जांचें, जानिए खसरा-खतौनी से लेकर नक्शे तक की पूरी प्रक्रिया

Land Record Online India : घर बैठे अपनी जमीन का सरकारी रिकॉर्ड कैसे जांचें? जानिए खसरा, खतौनी और भू-नक्शा ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया, नाम सुधार और विरासत नामांतरण के आसान नियम।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 03, 2026

Land Record Online India

Land Record Online India

गांवों में जमीन सिर्फ खेती का साधन नहीं होती, बल्कि परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति भी होती है। जमीन खरीदने-बेचने, बैंक से कृषि ऋण लेने, विरासत दर्ज कराने या किसी विवाद की स्थिति में सबसे पहले सरकारी भूमि रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोगों को यह पता नहीं होता कि सरकारी रिकॉर्ड में उनके नाम कितनी जमीन दर्ज है, उसका खसरा नंबर क्या है, खतौनी में कौन-कौन मालिक दर्ज हैं और जमीन का नक्शा कहां से देखा जा सकता है। अब अधिकांश राज्यों ने भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे लोग घर बैठे अपनी जमीन की पूरी जानकारी देख सकते हैं।

खसरा क्या होता है?

खसरा किसी खेत या भूखंड की पहचान संख्या (Plot Number) होता है। जिस तरह हर व्यक्ति का आधार नंबर होता है, उसी तरह हर जमीन का अपना खसरा नंबर होता है। राजस्व विभाग इसी नंबर के आधार पर जमीन की पहचान करता है। खसरे में आमतौर पर जमीन का क्षेत्रफल, भूमि की श्रेणी, फसल का विवरण और संबंधित भूखंड से जुड़ी अन्य जानकारी दर्ज होती है। यदि किसी किसान के पास कई खेत हैं, तो प्रत्येक खेत का अलग-अलग खसरा नंबर हो सकता है।

खतौनी क्या होती है?

खतौनी को भूमि स्वामित्व का रिकॉर्ड माना जाता है। इसमें किसी व्यक्ति या परिवार के नाम दर्ज सभी खसरा नंबरों की जानकारी एक साथ होती है। खतौनी में खातेदार का नाम, पिता या पति का नाम, कुल भूमि क्षेत्रफल, सह-स्वामियों का विवरण और भूमि की प्रकृति दर्ज रहती है। आसान भाषा में समझें तो खसरा खेत का रिकॉर्ड है, जबकि खतौनी मालिक का रिकॉर्ड है।

जमीन का नक्शा क्यों जरूरी है?

जमीन का नक्शा या भू-नक्शा (Cadastral Map) खेत की वास्तविक स्थिति और सीमाएं दर्शाता है। इसमें यह पता चलता है कि जमीन की हद कहां तक है, उसके आसपास कौन-कौन से खसरे हैं, रास्ता कहां से निकलता है, नाली, तालाब या ग्राम समाज की भूमि कहां स्थित है। जमीन से जुड़े विवादों में नक्शा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है क्योंकि यह जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करता है।

घर बैठे जमीन का रिकॉर्ड कैसे देखें?

आज अधिकांश राज्यों के राजस्व विभाग ने भूलेख या भूमि रिकॉर्ड पोर्टल शुरू कर दिए हैं। आमतौर पर प्रक्रिया यह होती है कि पहले अपने राज्य के भूलेख पोर्टल पर जाएं, फिर जिला, तहसील और गांव का चयन करें। इसके बाद नाम, खाता संख्या या खसरा संख्या दर्ज कर खतौनी और भूमि रिकॉर्ड देखा जा सकता है। कई राज्यों में रिकॉर्ड डाउनलोड और प्रिंट करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

भू-नक्शा ऑनलाइन कैसे देखें?

अधिकांश राज्यों में भू-नक्शा देखने के लिए अलग पोर्टल उपलब्ध है। यहां जिला, तहसील और गांव चुनने के बाद संबंधित खसरा संख्या दर्ज करनी होती है। इसके बाद जमीन का नक्शा स्क्रीन पर दिखाई देता है। कई राज्यों में नक्शा डाउनलोड करने और उसकी प्रति प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई है।

इंटरनेट न हो तो रिकॉर्ड कहां से मिलेगा?

यदि किसी व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वह लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, तहसील कार्यालय या जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है। निर्धारित शुल्क जमा कर खतौनी, खसरा और नक्शे की प्रमाणित प्रतियां भी ली जा सकती हैं।

रिकॉर्ड में नाम गलत हो जाए तो क्या करें?

कई बार भूमि रिकॉर्ड में नाम, क्षेत्रफल, हिस्सेदारी या अन्य विवरण गलत दर्ज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित लेखपाल या तहसील कार्यालय में आवेदन देकर रिकॉर्ड सुधार की मांग की जा सकती है। इसके लिए आधार कार्ड, खतौनी की प्रति, रजिस्ट्री, विरासत संबंधी दस्तावेज या अन्य आवश्यक कागजात जमा करने पड़ सकते हैं। जांच और सुनवाई के बाद राजस्व अधिकारी रिकॉर्ड में संशोधन का आदेश जारी कर सकते हैं।

विरासत के बाद नाम कैसे चढ़ता है?

जमीन मालिक की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारियों का नाम अपने आप रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता। इसके लिए नामांतरण (Mutation) कराना पड़ता है। उत्तराधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन देना होता है। जांच पूरी होने के बाद राजस्व विभाग नई खतौनी में उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज कर देता है।

जमीन का रिकॉर्ड कब-कब जांचना चाहिए?

जमीन खरीदने से पहले, विरासत मिलने के बाद, बैंक से ऋण लेने से पहले, बंटवारे के समय, कब्जे के विवाद की स्थिति में या सरकारी अधिग्रहण जैसी परिस्थितियों में भूमि रिकॉर्ड की जांच अवश्य करनी चाहिए। इससे भविष्य में होने वाले कानूनी विवादों और आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है।

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Updated on:

03 Aug 2026 01:58 pm

Published on:

03 Aug 2026 01:58 pm

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