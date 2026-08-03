क्या आप भी फ्रिज के दरवाजे में रखते हैं अंडे? जानिए अंडों को सुरक्षित और ताजा रखने का तरीका

अंडा हमारी रोज़मर्रा की डाइट का एक बेहद महत्वपूर्ण और पोषक तत्वों से भरपूर हिस्सा है। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होने के कारण इसे एक 'सुपरफ़ूड' माना जाता है। भारत सहित दुनियाभर के अधिकांश घरों में नाश्ते के समय अंडे का इस्तेमाल होना बेहद आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अंडे को आप अपनी सेहत बनाने के लिए खा रहे हैं, वही आपकी लापरवाही के कारण बैक्टीरिया का अड्डा और सेहत के लिए खतरनाक बन सकता है?