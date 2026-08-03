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क्या आप भी फ्रिज के दरवाजे में रखते हैं अंडे? जानिए अंडों को सुरक्षित और ताजा रखने का तरीका

अंडों को बैक्टीरिया से बचाएं और लंबे समय तक ताजा रखें! जानिए फ्रिज में अंडे रखने का सही तरीका, 'पॉइंट-डाउन' नियम और FSSAI की खास गाइडलाइन्स।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 03, 2026

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अंडे स्टोर करने का 'सही' तरीका( AI)

अंडा हमारी रोज़मर्रा की डाइट का एक बेहद महत्वपूर्ण और पोषक तत्वों से भरपूर हिस्सा है। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होने के कारण इसे एक 'सुपरफ़ूड' माना जाता है। भारत सहित दुनियाभर के अधिकांश घरों में नाश्ते के समय अंडे का इस्तेमाल होना बेहद आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अंडे को आप अपनी सेहत बनाने के लिए खा रहे हैं, वही आपकी लापरवाही के कारण बैक्टीरिया का अड्डा और सेहत के लिए खतरनाक बन सकता है?

हाल ही में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (Food Safety Officers) और FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने अंडों के स्टोरेज को लेकर एक चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर लोग अंडों को स्टोर करते समय कुछ ऐसी सामान्य गलतियाँ करते हैं, जिनसे अंडे समय से पहले खराब हो जाते हैं और उनमें साल्मोनेला (Salmonella) जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं।

आइए विस्तार से समझते हैं कि अंडे स्टोर करते समय हम कौन-सी आम गलतियाँ करते हैं और फ़ूड सेफ़्टी एक्सपर्ट्स के अनुसार इन्हें रखने का सही तरीका क्या है।

अंडों को स्टोर करते समय की जाने वाली बड़ी गलतियां

  • फ्रिज के दरवाजे (Door Shelf) पर अंडे रखना : लगभग हर फ्रिज में अंडों को रखने के लिए दरवाज़े पर ही एक खास प्लास्टिक ट्रे दी जाती है। नतीजतन, 90% से अधिक लोग अंडों को वहीं रख देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह अंडे रखने की सबसे खराब जगह है।
  • दिनभर में फ्रिज का दरवाजा बार-बार खुलता और बंद होता है। इससे वहां का तापमान लगातार बदलता रहता है। तापमान में इस उतार-चढ़ाव (Temperature Fluctuation) के कारण अंडे का छिलका कमज़ोर हो जाता है और उसके अंदर बैक्टीरिया के पनपने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।
  • अंडों को पानी से धोने की गलती : बाज़ार से अंडे लाने के बाद कई लोग सफाई के नाम पर उन्हें तुरंत पानी से धोकर फ्रिज में रख देते हैं। फ़ूड सेफ़्टी रिर्पोट्स के अनुसार यह आपकी सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है।
  • कुदरती रूप से अंडे के छिलके (Eggshell) : के ऊपर एक बहुत ही सूक्ष्म और पतली प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत होती है, जिसे 'क्यूटिकल' (Cuticle) या 'ब्लूम' (Bloom) कहा जाता है। यह परत छिलके के हजारों छोटे-छोटे छिद्रों (Pores) को ढक कर रखती है ताकि बाहरी नमी और बैक्टीरिया अंदर न पहुंच सकें। जब आप अंडे को धोते हैं, तो यह सुरक्षा कवच नष्ट हो जाता है और पानी के साथ बैक्टीरिया सीधे अंडे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं।
  • मूल कार्टन (गत्ते के डिब्बे) से निकालकर खुले में रखना : अंडों को दुकान से मिलने वाले गत्ते वाले कार्टन से निकालकर किसी कांच या प्लास्टिक के खुले कटोरे में रखना भी एक बड़ी भूल है। अंडे के छिलके में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अगर आप उन्हें फ्रिज में खुला रखते हैं, तो वे फ्रिज में रखी अन्य चीज़ों (जैसे कटा हुआ प्याज़, लहसुन या मसालेदार भोजन) की तीव्र गंध को बहुत जल्दी सोख लेते हैं, जिससे उनका स्वाद और गुणवत्ता खराब हो जाती है।
  • अंडे की सही दिशा का ध्यान न रखना : ज्यादातर लोग अंडों को ट्रे में बिना सोचे-समझे किसी भी दिशा में रख देते हैं। लेकिन अंडे का कौन सा सिरा ऊपर है और कौन सा नीचे, इसका सीधा असर उसकी शेल्फ़ लाइफ पर पड़ता है। अंडे को उल्टा रख देने से उसकी जर्दी (Yolk) जल्दी खराब होने लगती है।

अंडे स्टोर करने का सही तरीका

  • फ्रिज की अंदरूनी और मुख्य शेल्फ़ का उपयोग करें: अंडों को हमेशा फ्रिज के सबसे अंदरूनी और निचले/मध्यम शेल्फ़ पर रखें। यहां तापमान स्थिर (लगभग 4°C या उससे कम) रहता है, जो अंडों की ताज़गी बनाए रखने के लिए सबसे अनुकूल है।
  • ओरिजिनल पेपर कार्टन में ही स्टोर करें: अंडों को हमेशा उसी गत्ते के डिब्बे (Paper Carton) में रखें जिसमें वे आते हैं। यह डिब्बा न केवल अंडों को टूटने से बचाता है, बल्कि नमी को सोखकर उन्हें अन्य चीज़ों की गंध से भी सुरक्षित रखता है।
  • 'नुकीला सिरा नीचे' (Pointy Side Down) का नियम अपनाएं: अंडे को कार्टन में रखते समय हमेशा उसका नुकीला (Pointed) हिस्सा नीचे और चौड़ा (Round) हिस्सा ऊपर होना चाहिए। अंडे के चौड़े हिस्से के अंदर एक एयर पॉकेट (Air Pocket) यानी हवा की थैली होती है। जब चौड़ा हिस्सा ऊपर रहता है, तो यह एयर पॉकेट ज़र्दी (Yolk) को अंडे के छिलके से दूर और बीच में बनाए रखती है, जिससे अंडा लंबे समय तक ताज़ा रहता है।
  • धोने का सही नियम: अंडों को स्टोर करने से पहले कभी न धोएं। अगर अंडे पर गंदगी लगी भी है, तो उसे केवल पकाने/इस्तेमाल करने से ठीक पहले गुनगुने पानी से धोएं।

ताजगी जांचने का आसान तरीका: 'फ्लोट टेस्ट' (Float Test)

अगर आपको संदेह है कि फ्रिज में रखे अंडे ताज़े हैं या खराब हो चुके हैं, तो आप घर पर ही एक बहुत आसान टेस्ट कर सकते हैं:

  • एक गहरे बर्तन या कांच के गिलास में ठंडा पानी भरें।
  • उसमें अंडे को धीरे से डालें।

परिणाम :

  • अगर अंडा तली में बैठ जाए और चपटा लेटा रहे: तो अंडा पूरी तरह ताजा और सुरक्षित है।
  • अगर अंडा तली पर खड़ा हो जाए: तो अंडा थोड़ा पुराना (1-2 हफ़्ते पुराना) है, लेकिन पकाने के लिए सुरक्षित है।
  • अगर अंडा पानी की सतह पर तैरने लगे (Floats): तो इसका मतलब है कि अंडे के अंदर की हवा बढ़ चुकी है और वह खराब हो चुका है। ऐसे अंडे को तुरंत फेंक दें, इसका सेवन न करें।

अंडा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन इसे स्टोर करने की छोटी सी भूल पेट के संक्रमण और बीमारियों की वजह बन सकती है। अंडों को फ्रिज के दरवाजे के बजाय मुख्य शेल्फ़ पर रखें, उन्हें धोकर स्टोर न करें और हमेशा उनके ओरिजिनल कार्टन में 'नुकीला हिस्सा नीचे' करके रखें। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं।

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Updated on:

03 Aug 2026 01:06 pm

Published on:

03 Aug 2026 01:06 pm

Hindi News / Patrika+ / क्या आप भी फ्रिज के दरवाजे में रखते हैं अंडे? जानिए अंडों को सुरक्षित और ताजा रखने का तरीका

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