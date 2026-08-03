क्या आप भी फ्रिज के दरवाजे में रखते हैं अंडे? जानिए अंडों को सुरक्षित और ताजा रखने का तरीका

अंडे स्टोर करने का 'सही' तरीका( AI)
अंडा हमारी रोज़मर्रा की डाइट का एक बेहद महत्वपूर्ण और पोषक तत्वों से भरपूर हिस्सा है। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होने के कारण इसे एक 'सुपरफ़ूड' माना जाता है। भारत सहित दुनियाभर के अधिकांश घरों में नाश्ते के समय अंडे का इस्तेमाल होना बेहद आम बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अंडे को आप अपनी सेहत बनाने के लिए खा रहे हैं, वही आपकी लापरवाही के कारण बैक्टीरिया का अड्डा और सेहत के लिए खतरनाक बन सकता है?
हाल ही में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (Food Safety Officers) और FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने अंडों के स्टोरेज को लेकर एक चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादातर लोग अंडों को स्टोर करते समय कुछ ऐसी सामान्य गलतियाँ करते हैं, जिनसे अंडे समय से पहले खराब हो जाते हैं और उनमें साल्मोनेला (Salmonella) जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं।
आइए विस्तार से समझते हैं कि अंडे स्टोर करते समय हम कौन-सी आम गलतियाँ करते हैं और फ़ूड सेफ़्टी एक्सपर्ट्स के अनुसार इन्हें रखने का सही तरीका क्या है।
अगर आपको संदेह है कि फ्रिज में रखे अंडे ताज़े हैं या खराब हो चुके हैं, तो आप घर पर ही एक बहुत आसान टेस्ट कर सकते हैं:
परिणाम :
अंडा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन इसे स्टोर करने की छोटी सी भूल पेट के संक्रमण और बीमारियों की वजह बन सकती है। अंडों को फ्रिज के दरवाजे के बजाय मुख्य शेल्फ़ पर रखें, उन्हें धोकर स्टोर न करें और हमेशा उनके ओरिजिनल कार्टन में 'नुकीला हिस्सा नीचे' करके रखें। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं।
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