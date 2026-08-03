जर्मनी की कारों पर क्यों छाया है संकट का बादल? कौन सा देश बना नया बादशाह? जानिए

हाल ही में आए आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जर्मन ऑटो उद्योग संकट से उबरने में संघर्ष कर रहा है। मई 2026 में ifo संस्थान के सर्वे में ऑटो उद्योग का व्यापार माहौल सूचकांक घटकर 20.8 अंक पर पहुंचा। यह अप्रैल में 23.5 अंक पर था। हालांकि वर्तमान स्थिति में थोड़ी राहत मिली, लेकिन भविष्य को लेकर निराशा बनी रही। अमेरिकी कारों और पुर्जों पर 15% टैरिफ अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं, भले ही यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता लागू हो चुका हो।