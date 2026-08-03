अगर सरकार जमीन अधिग्रहण करे तो किसान को मुआवजा कैसे मिलता है? पूरी कानूनी जानकारी

देश में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और नई टाउनशिप जैसी परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहता है। किसान को जमीन के बदले कितना मुआवजा मिलेगा, और यह राशि तय कैसे होती है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि सरकार सिर्फ सर्किल रेट के हिसाब से भुगतान कर देती है, जबकि असल प्रक्रिया इससे कहीं अधिक विस्तृत और किसान के पक्ष में झुकी हुई है।