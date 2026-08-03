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अगर सरकार जमीन अधिग्रहण करे तो किसान को मुआवजा कैसे मिलता है? पूरी कानूनी जानकारी

Land Acquisition Compensation India : जानिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत किसानों को जमीन का मुआवजा कैसे मिलता है, बाजार मूल्य, मल्टीप्लायर, और 100% सोलेटियम जोड़ने के बाद 2 से 4 गुना मुआवजा तय होने का पूरा नियम।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 03, 2026

Land Acquisition Compensation India

Land Acquisition Compensation India : कैसे मिलता है जमीन का मुआवजा।

देश में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और नई टाउनशिप जैसी परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में जमीन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहता है। किसान को जमीन के बदले कितना मुआवजा मिलेगा, और यह राशि तय कैसे होती है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि सरकार सिर्फ सर्किल रेट के हिसाब से भुगतान कर देती है, जबकि असल प्रक्रिया इससे कहीं अधिक विस्तृत और किसान के पक्ष में झुकी हुई है।

जब किसी सार्वजनिक उद्देश्य या सरकारी परियोजना जैसे एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे, औद्योगिक कॉरिडोर, बिजली या सिंचाई परियोजना के लिए निजी जमीन की जरूरत होती है, तो सरकार कानून के तहत उसका अधिग्रहण करती है और बदले में भूमि स्वामी को मुआवजा देती है।

यह पूरी प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act, 2013) के तहत संचालित होती है, जो 26 सितंबर 2013 को अधिनियमित हुआ था। इस कानून का मकसद सिर्फ जमीन लेना नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को मानवीय, पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया के जरिए उचित मुआवजा व पुनर्वास देना है।

समझें मुआवजा तय कैसे होता है?

मुआवजे की गणना तीन हिस्सों में होती है: पहले जमीन का बाजार मूल्य तय होता है, फिर उस पर एक गुणक (multiplier) लगता है, और आखिर में 100% सोलैटियम जोड़ा जाता है।

पहला कदम: बाजार मूल्य तय करना

जमीन का बाजार मूल्य तय करने के लिए तीन आधार देखे जाते हैं, और जो भी आधार किसान के लिए ज्यादा फायदेमंद हो, उसे चुना जा सकता है:

  • सर्किल रेट, जिला प्रशासन द्वारा तय की गई वह न्यूनतम दर, जिस पर जमीन की रजिस्ट्री होती है।
  • हाल की भूमि बिक्री सौदे, आसपास हुए वास्तविक जमीन सौदों की कीमत।
  • क्षेत्र का वास्तविक बाजार मूल्य।

ध्यान रहे, सर्किल रेट को अक्सर जमीन का असली बाजार मूल्य मान लिया जाता है, जबकि हकीकत में कई इलाकों में असली बाजार मूल्य सर्किल रेट से काफी ज्यादा होता है। इसलिए कानून इन तीनों में से सबसे उपयुक्त मूल्य को आधार बनाने की छूट देता है।

दूसरा कदम: गुणक यहीं सबसे ज्यादा भ्रम होता है

बाजार मूल्य तय होने के बाद उस पर एक गुणक लगाया जाता है, जिसे राज्य सरकार शहर से दूरी के आधार पर अधिसूचित करती है:

  • ग्रामीण क्षेत्र, यह गुणक 1 से 2 गुना तक हो सकता है। शहर से जितना दूर गांव होगा, गुणक उतना ज्यादा हो सकता है।
  • शहरी क्षेत्र, आमतौर पर गुणक न्यूनतम स्तर यानी 1 पर रहता है। यह गलत है सोचना कि शहरी इलाकों में गुणक 'लागू ही नहीं होता' वह लागू तो होता है, बस उसका मान न्यूनतम रहता है।

तीसरा कदम: 100% सोलैटियम

गुणक लगने के बाद जो राशि बनती है, उस पर कानून 100% सोलैटियम जोड़ता है — यानी उतनी ही अतिरिक्त राशि और मिलती है। यह इसलिए दिया जाता है क्योंकि किसान अपनी इच्छा से जमीन नहीं बेच रहा होता, बल्कि सरकार की जरूरत के चलते उसे जमीन छोड़नी पड़ती है।

आखिरी नतीजा- असली मुआवजा कितना बनता है?

गुणक और सोलैटियम को मिलाकर देखें तो व्यावहारिक असर यह होता है:

  • शहरी क्षेत्रों में, बाजार मूल्य का लगभग 2 गुना (गुणक 1 × सोलैटियम 100% = कुल दोगुना)
  • ग्रामीण क्षेत्रों में, बाजार मूल्य का अधिकतम 4 गुना तक (गुणक 2 × सोलैटियम 100% = कुल चौगुना)

यही वजह है कि एक्सप्रेसवे या औद्योगिक परियोजनाओं में किसानों को सर्किल रेट से कई गुना अधिक भुगतान मिलता दिखता है यह कोई अतिरिक्त कृपा नहीं, बल्कि कानून की तय गणना का नतीजा है।

उदाहरण से समझें: मान लीजिए किसी ग्रामीण इलाके में जमीन का तय बाजार मूल्य ₹20 लाख है और वहां गुणक 2 लागू होता है। तो पहले यह राशि ₹40 लाख होगी (20 लाख × 2)। इसके बाद 100% सोलैटियम जुड़ने पर अंतिम मुआवजा ₹80 लाख तक पहुंच सकता है यानी मूल बाजार मूल्य का चार गुना।

क्या सिर्फ जमीन का पैसा मिलता है?

नहीं। मुआवजे में जमीन पर मौजूद अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य भी अलग से जुड़ता है, जैसे- पेड़, मकान, कृषि संरचनाएं (शेड, गोदाम), बोरवेल, खड़ी फसल इत्यादि। इन सबका आकलन अलग-अलग किया जाता है और अंतिम मुआवजे में जोड़ा जाता है।

किसान के कानूनी अधिकार क्या हैं?

  • जानकारी पाने का अधिकार- परियोजना और अधिग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी जा सकती है।
  • आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार- निर्धारित समय सीमा में आपत्ति दी जा सकती है।
  • उचित मुआवजे का अधिकार- कानून के तहत तय प्रतिकर पाने का हक।
  • पुनर्वास और पुनर्स्थापन- कई मामलों में प्रभावित परिवार पुनर्वास लाभ के भी पात्र होते हैं।
  • सहमति की शर्त- कुछ परियोजनाओं के लिए भूमि मालिक की सहमति भी जरूरी होती है।
  • निवारण और न्यायालय जाने का अधिकार- अगर मुआवजा कम लगे तो सबसे पहले LARR प्राधिकरण (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority) से संपर्क किया जा सकता है, और वहां संतोषजनक समाधान न मिलने पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है।

अगर किसान मुआवजे से संतुष्ट न हो तो क्या करें?

अगर किसान को लगे कि उसकी जमीन का मूल्य कम आंका गया है, तो वह यह उपाय कर सकता है। पहले सक्षम प्राधिकारी के सामने आपत्ति दर्ज कराए। फिर LARR प्राधिकरण के समक्ष मुआवजा निर्धारण को चुनौती दे। अंत में जरूरत पड़ने पर न्यायालय का रुख करे।

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Updated on:

03 Aug 2026 11:59 am

Published on:

03 Aug 2026 11:59 am

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