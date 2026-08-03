साइलेंट फर्टिलिटी क्राइसिस- आबादी नहीं, अब घटती जन्मदर भविष्य की नई चुनौती, जानिए क्यों बढ़ी भारत की चिंता

India Silent Fertility Crisis: दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत की पहचान लंबे समय तक जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी रही। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। देश की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate-TFR) प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे आ चुकी है। यानी औसतन एक महिला अब इतनी संतान को जन्म नहीं दे रही है कि अगली पीढ़ी समान आकार में बनी रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह रुझान लंबे समय तक जारी रहा, तो आने वाले दशकों में भारत को भी जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसी चुनौतियों, बुजुर्ग आबादी में बढ़ोतरी, श्रमिकों की कमी और सामाजिक सुरक्षा पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल भारत के पास युवा आबादी का लाभ (Demographic Dividend) है, लेकिन यही अवसर भविष्य में चुनौती भी बन सकता है।