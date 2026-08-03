एक बदलाव जो घर को ठंडा, हवा को साफ और बिजली का बिल कम कर सकता है

हरी छतें वे छतें होती हैं, जिन पर मिट्टी, पौधे और कभी-कभी छोटे पेड़ लगाए जाते हैं। ये पारंपरिक कंक्रीट या काली छतों की जगह लेती हैं और कई प्रकार से लाभ पहुंचाती हैं। सबसे पहले, ये छतें सूर्य की गर्मी को अवशोषित नहीं होने देतीं, जिससे भवन के अंदर का तापमान कम रहता है और एयर कंडीशनिंग पर खर्च घटता है।