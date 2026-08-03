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एक बदलाव जो घर को ठंडा, हवा को साफ और बिजली का बिल कम कर सकता है

क्या हरी छत (Green Roof) आपके घर को ठंडा रख सकती है? जानिए कैसे ग्रीन रूफ गर्मी, प्रदूषण और जलभराव कम करने के साथ बिजली का बिल भी घटाने में मददगार साबित हो सकती है।
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भारत

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Ravi Gupta

Aug 03, 2026

Green Roof

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

शहरों में प्रदूषण और गर्मी से राहत पाने का एक असरदार और व्यावहारिक उपाय साबित हो सकती हैं — हरी छतें, यानी ग्रीन रूफ। यह केवल एक सजावटी विकल्प नहीं है, बल्कि ठंडक, स्वच्छ हवा और ऊर्जा बचत का ठोस साधन भी है।

हरी छतें क्या हैं और क्यों जरूरी हैं

हरी छतें वे छतें होती हैं, जिन पर मिट्टी, पौधे और कभी-कभी छोटे पेड़ लगाए जाते हैं। ये पारंपरिक कंक्रीट या काली छतों की जगह लेती हैं और कई प्रकार से लाभ पहुंचाती हैं। सबसे पहले, ये छतें सूर्य की गर्मी को अवशोषित नहीं होने देतीं, जिससे भवन के अंदर का तापमान कम रहता है और एयर कंडीशनिंग पर खर्च घटता है।

कई अध्ययनों में पाया गया है कि हरी छतें भवन की बिजली खपत को काफी कम कर सकती हैं।

हरी छतें शहरी गर्मी (Urban Heat Island) को भी कम करती हैं। भारत में पश्चिम बंगाल के एक कस्बे में किए गए मॉडलिंग अध्ययन में देखा गया कि छतों और दीवारों पर 100% हरियाली होने पर चरम गर्मी के समय हवा का तापमान 2.6°C तक कम हो सकता है।

इसी तरह, वैश्विक स्तर पर किए गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि हरी छतें दिन में सतह का तापमान 0.57–1.58°C और रात में 0.14–0.39°C तक कम कर सकती हैं, विशेषकर एशियाई शहरों में इसका प्रभाव अधिक होता है।

प्रदूषण पर असर: हवा भी साफ होती है

हरी छतें केवल तापमान ही नहीं कम करतीं, बल्कि वायु प्रदूषण को भी घटाने में सहायक होती हैं। एक व्यवस्थित समीक्षा में पाया गया कि हरी छतें PM₁₀ जैसे छोटे कणों को प्रति वर्ष 0.42–9.1 ग्राम प्रति वर्ग मीटर तक रोक सकती हैं। इससे शहरों की हवा कुछ हद तक स्वच्छ हो सकती है, विशेषकर जब प्रदूषण का स्तर अधिक हो।

शहरों में पानी की समस्या और बाढ़ से बचाव

हरी छतें वर्षा के पानी को सोखती व रोकती हैं और उसे धीरे-धीरे नीचे भेजती हैं, जिससे बाढ़ और जलभराव की समस्या कम हो सकती है। यह विशेष रूप से उन शहरों में महत्वपूर्ण है, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम कमजोर है।

हरी छतों के प्रकार और उनके फायदे

हरी छतें तीन प्रकार की होती हैं—इंटेंसिव (जिनमें पेड़-पौधे और बगीचे होते हैं), सेमी-इंटेंसिव (मध्यम देखभाल वाले पौधे), और एक्स्टेंसिव (पतली मिट्टी और कम देखभाल वाले पौधे)।

इंटेंसिव छतें अधिक ठंडक और सौंदर्य प्रदान करती हैं, लेकिन महंगी और देखभाल में जटिल होती हैं। एक्स्टेंसिव छतें सस्ती और कम देखभाल वाली होती हैं, लेकिन ठंडक कम देती हैं।

हरी छतें लागू करने के व्यावहारिक कदम

हरी छत अपनाने के लिए सबसे पहले छत की संरचना की जांच आवश्यक है— क्या वह पौधों और मिट्टी का भार सहन कर सकती है? इसके बाद, स्थानीय जलवायु और छत की दिशा के अनुसार पौधों का चयन करें।

वर्षा के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। शुरुआत में छोटे स्तर पर, जैसे किसी घर या स्कूल से आरंभ करें, और सफलता मिलने पर मोहल्ले या सोसायटी में विस्तार करें।

हरी छतों से जुड़े जोखिम और सावधानियाँ

हरी छतों में पानी रुकने से लीकेज या छत में नमी की समस्या हो सकती है। इसलिए वाटरप्रूफिंग और ड्रेनेज की व्यवस्था आवश्यक है। इसके अलावा, पौधों की देखभाल और समय-समय पर सफाई भी जरूरी है।

हरी छतों का असर: एक नजर में देखिए

लाभअसर
तापमान में कमी0.5°C से 2.6°C तक (स्थानीय अध्ययन)
ऊर्जा बचतएयर कंडीशनिंग पर खर्च में कमी
वायु प्रदूषण में कमीPM₁₀ कणों में प्रति वर्ष 0.42–9.1 ग्राम तक कमी
जलभराव में कमीवर्षा का पानी धीरे-धीरे निकलता है

हरी छतें क्यों आज जरूरी हैं

शहरों में बढ़ती गर्मी, प्रदूषण और जलभराव की समस्या आम हो चुकी है। हरी छतें एक सरल, प्रभावी और स्थानीय स्तर पर अपनाई जा सकने वाली तकनीक हैं। ये न केवल घरों को ठंडा रखती हैं, बल्कि पूरे मोहल्ले और शहर को राहत देती हैं।

यदि आप अपने घर, स्कूल या सोसायटी में हरी छत लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्थानीय इंजीनियर या ग्रीन बिल्डिंग विशेषज्ञ से संपर्क करें। छोटे स्तर पर शुरुआत करें, जैसे एक छत पर पौधे लगाना, और फिर अनुभव के आधार पर विस्तार करें। यह कदम आपके घर को ठंडा, हवा को स्वच्छ और शहर को बेहतर बनाएगा।

हरी छतें केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत हैं - जहाँ हर छत एक छोटी-सी हरियाली और ठंडक का स्रोत बन सकती है। यह काम विशेषज्ञ की देख-रेख में करना सही होगा।

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Updated on:

03 Aug 2026 10:46 am

Published on:

03 Aug 2026 10:46 am

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