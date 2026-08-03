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किसान क्रेडिट कार्ड बंद हो जाए तो क्या करें? जानिए एक्टिव कराने की प्रक्रिया, ब्याज और सब्सिडी पर असर

Kisan Credit Card Activation Process : किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खाता बंद या निष्क्रिय हो जाए तो क्या करें? जानिए KCC एक्टिव कराने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, ब्याज दर और सब्सिडी पर पड़ने वाला असर।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Aug 03, 2026

Kisan Credit card

Kisan Credit card : किसान क्रेडिट कार्ड बंद हो जाने पर क्या करें।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) किसानों को कम ब्याज दर पर खेती के लिए कर्ज उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना है। लेकिन कई बार लंबे समय तक लेन-देन न होने, समय पर कर्ज न चुकाने, KYC अपडेट न कराने या निर्धारित अवधि में नवीनीकरण (Renewal) न कराने के कारण KCC खाता निष्क्रिय (Inactive) हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसान को नई निकासी, अतिरिक्त ऋण और सरकारी ब्याज सब्सिडी जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता।

KCC खाता आमतौर पर तब निष्क्रिय होता है जब किसान लंबे समय तक खाते का उपयोग नहीं करता, कर्ज की राशि समय पर जमा नहीं करता या बैंक की वार्षिक समीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं कराता। कई मामलों में KYC दस्तावेज अपडेट न होने या खाता लगातार बकाया रहने पर भी बैंक कार्रवाई कर सकता है। यदि बकाया राशि लंबे समय तक नहीं चुकाई जाती, तो खाता NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) की श्रेणी में भी जा सकता है।

निष्क्रिय KCC का क्या असर पड़ता है?

KCC बंद या निष्क्रिय होने का सबसे बड़ा असर किसान की वित्तीय सुविधाओं पर पड़ता है। बैंक ऐसे खाते से नई निकासी या अतिरिक्त ऋण की अनुमति नहीं देता। साथ ही सरकार की ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने पर मिलने वाली अतिरिक्त छूट (Prompt Repayment Incentive) भी बंद हो सकती है। लगातार बकाया रहने पर किसान का क्रेडिट रिकॉर्ड प्रभावित होता है, जिससे भविष्य में ऋण लेना कठिन हो सकता है।

KCC को दोबारा सक्रिय कैसे कराएं?

यदि KCC निष्क्रिय हो गया है तो किसान को सबसे पहले संबंधित बैंक शाखा में संपर्क करना चाहिए। बैंक में लिखित आवेदन देकर खाता पुनः सक्रिय कराने का अनुरोध किया जा सकता है। बैंक आमतौर पर आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, फोटो और अन्य KYC दस्तावेज मांगता है। यदि खाते पर कोई बकाया राशि है तो उसका निपटारा करना पड़ सकता है। इसके बाद बैंक खाते की समीक्षा कर KCC को दोबारा सक्रिय कर सकता है।

जरूरी दस्तावेज

  • KCC खाता संख्या या पासबुक
  • आधार कार्ड
  • भूमि रिकॉर्ड (खसरा-खतौनी)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • KYC अपडेट से संबंधित दस्तावेज
  • बैंक को दिया जाने वाला आवेदन पत्र

ब्याज दर और सब्सिडी पर क्या असर पड़ता है?

KCC पर सरकार की ब्याज सब्सिडी योजना के तहत किसानों को रियायती दर पर ऋण मिलता है। समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4% तक रह सकती है। लेकिन भुगतान में देरी होने पर यह लाभ समाप्त हो सकता है और ब्याज दर बढ़कर 7% या उससे अधिक हो सकती है। यदि खाता NPA हो जाए तो बैंक की सामान्य वाणिज्यिक ब्याज दर लागू हो सकती है।

KCC के प्रमुख नियम

KCC सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है और इस दौरान बैंक हर वर्ष खाते की समीक्षा करता है। किसान की भूमि, फसल और भुगतान रिकॉर्ड के आधार पर क्रेडिट लिमिट तय की जाती है। समय पर समीक्षा और भुगतान न होने पर लिमिट घटाई भी जा सकती है या नवीनीकरण रोका जा सकता है।

KCC दोबारा निष्क्रिय होने से कैसे बचें?

KCC को सक्रिय बनाए रखने के लिए किसान को समय पर ऋण चुकाना चाहिए, खाते में नियमित लेन-देन करना चाहिए और KYC जानकारी अपडेट रखनी चाहिए। इसके अलावा बैंक की वार्षिक समीक्षा प्रक्रिया में भाग लेना और किसी वित्तीय समस्या की स्थिति में समय रहते बैंक से संपर्क करना भी जरूरी है।

एक नजर में समझें अपने सवाल

सवालजवाब
KCC निष्क्रिय क्यों होता है?लेन-देन न होना, बकाया ऋण, KYC अपडेट न होना
दोबारा सक्रिय कैसे होगा?बैंक शाखा में आवेदन और दस्तावेज जमा कर
सबसे जरूरी दस्तावेज?आधार, भूमि रिकॉर्ड, KCC विवरण
ब्याज पर क्या असर पड़ता है?सब्सिडी खत्म होने पर ब्याज बढ़ सकता है
बचाव कैसे करें?समय पर भुगतान और नियमित समीक्षा

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Updated on:

03 Aug 2026 10:31 am

Published on:

03 Aug 2026 10:31 am

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