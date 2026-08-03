किसान क्रेडिट कार्ड बंद हो जाए तो क्या करें? जानिए एक्टिव कराने की प्रक्रिया, ब्याज और सब्सिडी पर असर

KCC खाता आमतौर पर तब निष्क्रिय होता है जब किसान लंबे समय तक खाते का उपयोग नहीं करता, कर्ज की राशि समय पर जमा नहीं करता या बैंक की वार्षिक समीक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं कराता। कई मामलों में KYC दस्तावेज अपडेट न होने या खाता लगातार बकाया रहने पर भी बैंक कार्रवाई कर सकता है। यदि बकाया राशि लंबे समय तक नहीं चुकाई जाती, तो खाता NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) की श्रेणी में भी जा सकता है।