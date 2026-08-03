समुद्र के नीचे 5 किलोमीटर… कैसे बनता है तेल का कुआं, समझिए सरकार के ‘समुद्र मंथन’ मिशन का पूरा विज्ञान

Samudra Manthan Mission Government of India: समुद्र की सतह पर दूर खड़ा विशाल ड्रिलशिप देखने में भले ही किसी सामान्य जहाज जैसा लगे, लेकिन इसके नीचे हजारों करोड़ रुपए की तकनीक काम कर रही होती है। समुद्र की लहरों के नीचे कई किलोमीटर गहराई में छिपे तेल और प्राकृतिक गैस तक पहुंचना आज दुनिया की सबसे जटिल इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक माना जाता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 'समुद्र मंथन' योजना के तहत करीब 84 हजार करोड़ रुपए खर्च कर देश के अपतटीय (Offshore) क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज तेज करने का फैसला किया है।