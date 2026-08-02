युवराज सिंह को मिली बड़ी कानूनी ढाल, जानिए क्या हैं पर्सनैलिटी राइट्स और किन सेलेब्स को मिल चुकी है यह सुरक्षा?

कुछ साल पहले तक किसी व्यक्ति की फोटो का गलत इस्तेमाल सबसे बड़ी चिंता थी, लेकिन अब AI तकनीक ने स्थिति बदल दी है। आज के समय में कुछ ही मिनटों में किसी भी व्यक्ति की आवाज की हूबहू नकल बनाई जा सकती है। डीपफेक तकनीक से नकली वीडियो तैयार किए जा सकते हैं। कई मामलों में मशहूर हस्तियों की तस्वीरों और आवाज का इस्तेमाल फर्जी निवेश योजनाओं, ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, दवाओं और अन्य विज्ञापनों में किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि AI के दौर में पर्सनैलिटी राइट्स पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। यदि समय रहते कानूनी सुरक्षा नहीं मिले, तो किसी भी व्यक्ति की डिजिटल पहचान का दुरुपयोग आसान हो सकता है।