साइंस और आयुर्वेद का मेल: प्राकृतिक तरीकों से बढ़ाएं अपना ब्रेन पावर

आज की व्यस्थ जिंदगी में , लगातार स्क्रीन टाइम, अत्यधिक मानसिक तनाव और असंतुलित खानपान का सीधा असर हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर पड़ता है। भूलने की बीमारी, ध्यान केंद्रित न कर पाना (Lack of Focus), मानसिक थकान और 'ब्रेन फॉग' जैसी समस्याएं, अब हर उम्र के लोगों में आम होती जा रही हैं। हालांकि, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि प्राकृतिक जीवनशैली, सात्विक आहार और जड़ी-बूटियों के माध्यम से पुनः तरोताजा और मजबूत बनाया जा सकता है। आयुर्वेद में इसे 'मेध्य रसायन' (Medhya Rasayana) की संज्ञा दी गई है।