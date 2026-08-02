तिरंगे के पीछे का वह गुमनाम नायक, जिसे देश कम जानता है; पिंगली वेंकैया इतिहास में क्यों रह गए पीछे?

Pingali Venkayya Birth Anniversary: जब भी राष्ट्रीय पर्व आता है, पूरा देश गर्व से तिरंगा लहराता है। स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यालयों और घरों तक हर जगह तिरंगा भारत की पहचान बनकर दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तिरंगे की मूल रूपरेखा किसने तैयार की थी? बहुत से लोग इसका जवाब नहीं जानते। 2 अगस्त को मनाई जाने वाली पिंगली वेंकैया जयंती उसी व्यक्ति को याद करने का अवसर है, जिसने भारत की राष्ट्रीय पहचान को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। पिंगली वेंकैया का नाम इतिहास की किताबों में जरूर मिलता है, लेकिन जितना सम्मान उनके योगदान को मिलना चाहिए था, उतनी चर्चा आज भी नहीं होती। यही कारण है कि उन्हें अक्सर "तिरंगे के गुमनाम नायक" के रूप में याद किया जाता है।