2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

आयुष्मान भारत कार्ड से मुफ्त इलाज कैसे मिलेगा? जानिए कौन बनवा सकता है, पात्रता, आवेदन और पूरी प्रक्रिया

Ayushman Card: अगर इलाज का खर्च आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है, तो आयुष्मान भारत योजना बड़ी राहत दे सकती है। जानिए कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड, पात्रता कैसे जांचें और 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का लाभ कैसे लें।
4 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Aug 02, 2026

Ayushman Bharat Card News.

देश का आम नागरिक आयुष्मान कार्ड बनवा कर निशुल्क इलाज करवा सकता है। ( फोटो : ChatGPT)

PM-JAY Free Treatment : भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - AB PM-JAY) देश की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को महंगे इलाज का खर्च उठाने में मदद करना है। अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड (Ayushman Card) है, तो आप योजना से जुड़े सूचीबद्ध (Empanelled) सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। इलाज के दौरान मरीज को अस्पताल में भर्ती होने पर सामान्य परिस्थितियों में इलाज के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता, क्योंकि खर्च योजना के तहत तय नियमों के अनुसार वहन किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, कौन इसका लाभ ले सकता है और इलाज कैसे मिलता है, तो यह पूरी जानकारी आपके लिए है।

आखिर आयुष्मान भारत योजना क्या है?

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसका संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority - NHA) के माध्यम से किया जाता है।

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कई प्रकार के इलाज की सुविधा मिलती है।

आयुष्मान भारत योजना की मुख्य विशेषताएं

प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य कवर।
कैशलेस इलाज।
सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सुविधा।
पूरे भारत में पोर्टेबिलिटी (दूसरे राज्य में भी इलाज संभव)।
परिवार के सदस्यों की संख्या और उम्र पर सामान्यतः कोई सीमा नहीं।

गरीबों के लिए महंगा इलाज मुश्किल होता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड योजना के कारण इलाज आराम से हो सकता है। (फोटो: ChatGPT)


आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाएं?

यदि आप पात्र हैं, तो कार्ड बनाने की प्रक्रिया काफी आसान है।

ऑनलाइन प्रक्रिया
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
OTP दर्ज करें।
अपनी जानकारी सत्यापित करें।
आधार से पहचान सत्यापन (e-KYC) पूरा करें।
फोटो और आवश्यक जानकारी अपडेट करें।
कार्ड जारी होने के बाद डाउनलोड करें।

कई राज्यों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से भी कार्ड बनवाया जा सकता है।

इस कार्ड से किन अस्पतालों में इलाज मिलेगा?

इलाज केवल उन अस्पतालों में मिलेगा जो योजना से जुड़े (Empanelled) हैं।

इनमें शामिल हो सकते हैं:

सरकारी अस्पताल
जिला अस्पताल
मेडिकल कॉलेज अस्पताल
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (जहां लागू हो)
सूचीबद्ध निजी अस्पताल

इलाज कराने से पहले अस्पताल का आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध होना जरूर जांच लें।

कितने लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलता है?

योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध है। इसमें कई प्रकार की अस्पताल में भर्ती (Hospitalization) संबंधी सेवाएं शामिल होती हैं। वास्तविक कवर और उपचार संबंधित पैकेज योजना के नियमों के अनुसार लागू होते हैं।

इस कार्ड से कौन-कौन सी बीमारियां कवर होती हैं?

आयुष्मान भारत योजना के तहत हजारों उपचार पैकेज उपलब्ध हैं।

इनमें सामान्य रूप से शामिल हो सकते हैं:

हृदय रोग से जुड़े इलाज।
कैंसर के कई उपचार।
किडनी संबंधी इलाज। न्यूरो सर्जरी।
ऑर्थोपेडिक सर्जरी।
प्रसूति सेवाएं।
नवजात शिशु उपचार
सामान्य सर्जरी।
दुर्घटना से जुड़ा इलाज।
कई गंभीर बीमारियों का अस्पताल आधारित उपचार।

किस बीमारी के लिए कौन-सा पैकेज उपलब्ध है, यह संबंधित अस्पताल और योजना के पैकेज पर निर्भर करता है।

अस्पताल में इलाज कैसे मिलेगा?

यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो प्रक्रिया सामान्यतः इस प्रकार होती है:

अस्पताल के आयुष्मान हेल्प डेस्क पर जाएं।
आयुष्मान कार्ड और पहचान पत्र दिखाएं।
पात्रता का सत्यापन होगा।
आवश्यक जांच के बाद भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी।
मंजूर पैकेज के अनुसार कैशलेस इलाज शुरू किया जाएगा।
कार्ड नहीं बन रहा तो क्या करें?

यदि पात्र होने के बावजूद कार्ड नहीं बन रहा है, तो?

आधार की जानकारी जांचें।
मोबाइल नंबर अपडेट कराएं।
e-KYC पूरा करें।
नजदीकी CSC जाएं।
जिला आयुष्मान कार्यालय से संपर्क करें।
आधिकारिक हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।
शिकायत कहां करें?

यदि योजना से जुड़ी कोई समस्या आती है, तो ?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की हेल्पलाइन
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी
जिला आयुष्मान कार्यालय
अस्पताल के आयुष्मान हेल्प डेस्क
आधिकारिक पोर्टल के शिकायत विकल्प

का उपयोग कर सकते हैं।

शिकायत करते समय शिकायत संख्या जरूर लें।

अस्पताल इलाज से मना करे तो क्या करें?

यदि कोई सूचीबद्ध अस्पताल बिना उचित कारण इलाज देने से मना करता है—

अस्पताल के आयुष्मान हेल्प डेस्क से बात करें।
अस्पताल प्रशासन को लिखित शिकायत दें।
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को सूचित करें।
हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।
शिकायत संख्या सुरक्षित रखें।
हेल्पलाइन और पोर्टल का उपयोग कैसे करें?

आधिकारिक माध्यमों से आप—

पात्रता जांच सकते हैं।
अस्पताल खोज सकते हैं।
शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
कार्ड की स्थिति देख सकते हैं।
योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

केवल आधिकारिक पोर्टल और अधिकृत माध्यमों का ही उपयोग करें।

इलाज के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

आमतौर पर इन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है—

आयुष्मान कार्ड
आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान पत्र
मोबाइल नंबर
अस्पताल द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज
चिकित्सकीय रिकॉर्ड (यदि पहले से इलाज चल रहा हो)
आयुष्मान कार्ड के फायदे
5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य कवर
कैशलेस इलाज
देशभर में पोर्टेबिलिटी
सरकारी और निजी अस्पतालों में सुविधा
आर्थिक बोझ कम होता है
गंभीर बीमारियों के इलाज में सहायता
किन बातों का ध्यान रखें?
केवल सूचीबद्ध अस्पताल में ही इलाज कराएं।
किसी एजेंट को पैसे न दें।
कार्ड बनवाने के लिए केवल अधिकृत माध्यम का उपयोग करें।
इलाज से पहले पैकेज की जानकारी लें।
सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें।
शिकायत होने पर तुरंत आधिकारिक हेल्पलाइन का उपयोग करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
क्या हर व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है?

नहीं। केवल पात्र लाभार्थी ही योजना का लाभ ले सकते हैं।

क्या दूसरे राज्य में भी इलाज कराया जा सकता है?

हां, योजना में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध है। सूचीबद्ध अस्पतालों में दूसरे राज्य में भी इलाज कराया जा सकता है।

Conjunctivitis: मानसून सीजन में क्यों होता है आंखों में इंफेक्शन ? जानिए 5 शुरुआती लक्षण और 3 आसान घरेलू उपाय

ये भी पढ़ें
Eye Infection Prevention News.

क्या परिवार के सभी सदस्य लाभ ले सकते हैं?

यदि परिवार योजना के तहत पात्र है, तो नियमों के अनुसार लाभ मिल सकता है।

क्या इलाज के समय पैसे देने पड़ते हैं?

स्वीकृत पैकेज के अंतर्गत होने वाले कैशलेस इलाज में सामान्यतः मरीज से भुगतान नहीं लिया जाता। यदि कोई अतिरिक्त सेवा या योजना से बाहर का उपचार हो, तो उसके नियम अलग हो सकते हैं।

आयुष्मान भारत योजना का मकसद

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को महंगे इलाज से आर्थिक सुरक्षा देना है। यदि आप पात्र हैं, तो आयुष्मान कार्ड बनवाकर सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य कवर का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में केवल आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी या जिला स्तर के अधिकृत कार्यालय से ही संपर्क करें। कार्ड बनवाने या इलाज के नाम पर किसी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे न दें और हमेशा आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Aug 2026 04:44 pm

Published on:

02 Aug 2026 04:44 pm

Hindi News / Patrika+ / आयुष्मान भारत कार्ड से मुफ्त इलाज कैसे मिलेगा? जानिए कौन बनवा सकता है, पात्रता, आवेदन और पूरी प्रक्रिया

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

Voter ID Card: वोटर आईडी बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना या सुधार कराना हुआ आसान, घर बैठे ऐसे भरें फॉर्म

Voter ID Card News.
Patrika+

तिरंगे के पीछे का वह गुमनाम नायक, जिसे देश कम जानता है; पिंगली वेंकैया इतिहास में क्यों रह गए पीछे?

Pingali Venkayya Story
Patrika+

पीएम किसान की किस्त नहीं आई? जानिए वजह, स्टेटस चेक करने का तरीका और समाधान

PM Kisan
Patrika+

रोजगार मेले में नौकरी कैसे मिलेगी? जानिए रजिस्ट्रेशन, जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया

how to get job in rozgar mela
Patrika+

जयपुर के पुराने बाजारों की स्वाद यात्रा: चखें लस्सी, कचौरी और थाली के अनमोल जायके

Jaipur Food Trail
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.