आयुष्मान भारत कार्ड से मुफ्त इलाज कैसे मिलेगा? जानिए कौन बनवा सकता है, पात्रता, आवेदन और पूरी प्रक्रिया

PM-JAY Free Treatment : भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - AB PM-JAY) देश की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को महंगे इलाज का खर्च उठाने में मदद करना है। अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड (Ayushman Card) है, तो आप योजना से जुड़े सूचीबद्ध (Empanelled) सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। इलाज के दौरान मरीज को अस्पताल में भर्ती होने पर सामान्य परिस्थितियों में इलाज के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता, क्योंकि खर्च योजना के तहत तय नियमों के अनुसार वहन किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, कौन इसका लाभ ले सकता है और इलाज कैसे मिलता है, तो यह पूरी जानकारी आपके लिए है।