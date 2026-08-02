आयुष्मान भारत कार्ड से मुफ्त इलाज कैसे मिलेगा? जानिए कौन बनवा सकता है, पात्रता, आवेदन और पूरी प्रक्रिया

देश का आम नागरिक आयुष्मान कार्ड बनवा कर निशुल्क इलाज करवा सकता है। ( फोटो : ChatGPT)
PM-JAY Free Treatment : भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana - AB PM-JAY) देश की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को महंगे इलाज का खर्च उठाने में मदद करना है। अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड (Ayushman Card) है, तो आप योजना से जुड़े सूचीबद्ध (Empanelled) सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। इलाज के दौरान मरीज को अस्पताल में भर्ती होने पर सामान्य परिस्थितियों में इलाज के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता, क्योंकि खर्च योजना के तहत तय नियमों के अनुसार वहन किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है, कौन इसका लाभ ले सकता है और इलाज कैसे मिलता है, तो यह पूरी जानकारी आपके लिए है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसका संचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority - NHA) के माध्यम से किया जाता है।
इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कई प्रकार के इलाज की सुविधा मिलती है।
प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य कवर।
कैशलेस इलाज।
सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सुविधा।
पूरे भारत में पोर्टेबिलिटी (दूसरे राज्य में भी इलाज संभव)।
परिवार के सदस्यों की संख्या और उम्र पर सामान्यतः कोई सीमा नहीं।
गरीबों के लिए महंगा इलाज मुश्किल होता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड योजना के कारण इलाज आराम से हो सकता है। (फोटो: ChatGPT)
यदि आप पात्र हैं, तो कार्ड बनाने की प्रक्रिया काफी आसान है।
ऑनलाइन प्रक्रिया
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
OTP दर्ज करें।
अपनी जानकारी सत्यापित करें।
आधार से पहचान सत्यापन (e-KYC) पूरा करें।
फोटो और आवश्यक जानकारी अपडेट करें।
कार्ड जारी होने के बाद डाउनलोड करें।
कई राज्यों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से भी कार्ड बनवाया जा सकता है।
इलाज केवल उन अस्पतालों में मिलेगा जो योजना से जुड़े (Empanelled) हैं।
इनमें शामिल हो सकते हैं:
सरकारी अस्पताल
जिला अस्पताल
मेडिकल कॉलेज अस्पताल
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (जहां लागू हो)
सूचीबद्ध निजी अस्पताल
इलाज कराने से पहले अस्पताल का आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध होना जरूर जांच लें।
योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध है। इसमें कई प्रकार की अस्पताल में भर्ती (Hospitalization) संबंधी सेवाएं शामिल होती हैं। वास्तविक कवर और उपचार संबंधित पैकेज योजना के नियमों के अनुसार लागू होते हैं।
आयुष्मान भारत योजना के तहत हजारों उपचार पैकेज उपलब्ध हैं।
इनमें सामान्य रूप से शामिल हो सकते हैं:
हृदय रोग से जुड़े इलाज।
कैंसर के कई उपचार।
किडनी संबंधी इलाज। न्यूरो सर्जरी।
ऑर्थोपेडिक सर्जरी।
प्रसूति सेवाएं।
नवजात शिशु उपचार
सामान्य सर्जरी।
दुर्घटना से जुड़ा इलाज।
कई गंभीर बीमारियों का अस्पताल आधारित उपचार।
किस बीमारी के लिए कौन-सा पैकेज उपलब्ध है, यह संबंधित अस्पताल और योजना के पैकेज पर निर्भर करता है।
यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो प्रक्रिया सामान्यतः इस प्रकार होती है:
अस्पताल के आयुष्मान हेल्प डेस्क पर जाएं।
आयुष्मान कार्ड और पहचान पत्र दिखाएं।
पात्रता का सत्यापन होगा।
आवश्यक जांच के बाद भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी।
मंजूर पैकेज के अनुसार कैशलेस इलाज शुरू किया जाएगा।
कार्ड नहीं बन रहा तो क्या करें?
आधार की जानकारी जांचें।
मोबाइल नंबर अपडेट कराएं।
e-KYC पूरा करें।
नजदीकी CSC जाएं।
जिला आयुष्मान कार्यालय से संपर्क करें।
आधिकारिक हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।
शिकायत कहां करें?
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की हेल्पलाइन
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी
जिला आयुष्मान कार्यालय
अस्पताल के आयुष्मान हेल्प डेस्क
आधिकारिक पोर्टल के शिकायत विकल्प
का उपयोग कर सकते हैं।
शिकायत करते समय शिकायत संख्या जरूर लें।
यदि कोई सूचीबद्ध अस्पताल बिना उचित कारण इलाज देने से मना करता है—
अस्पताल के आयुष्मान हेल्प डेस्क से बात करें।
अस्पताल प्रशासन को लिखित शिकायत दें।
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को सूचित करें।
हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।
शिकायत संख्या सुरक्षित रखें।
हेल्पलाइन और पोर्टल का उपयोग कैसे करें?
पात्रता जांच सकते हैं।
अस्पताल खोज सकते हैं।
शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
कार्ड की स्थिति देख सकते हैं।
योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
केवल आधिकारिक पोर्टल और अधिकृत माध्यमों का ही उपयोग करें।
आमतौर पर इन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है—
आयुष्मान कार्ड
आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान पत्र
मोबाइल नंबर
अस्पताल द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज
चिकित्सकीय रिकॉर्ड (यदि पहले से इलाज चल रहा हो)
आयुष्मान कार्ड के फायदे
5 लाख रुपये तक स्वास्थ्य कवर
कैशलेस इलाज
देशभर में पोर्टेबिलिटी
सरकारी और निजी अस्पतालों में सुविधा
आर्थिक बोझ कम होता है
गंभीर बीमारियों के इलाज में सहायता
किन बातों का ध्यान रखें?
केवल सूचीबद्ध अस्पताल में ही इलाज कराएं।
किसी एजेंट को पैसे न दें।
कार्ड बनवाने के लिए केवल अधिकृत माध्यम का उपयोग करें।
इलाज से पहले पैकेज की जानकारी लें।
सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें।
शिकायत होने पर तुरंत आधिकारिक हेल्पलाइन का उपयोग करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
क्या हर व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है?
नहीं। केवल पात्र लाभार्थी ही योजना का लाभ ले सकते हैं।
हां, योजना में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध है। सूचीबद्ध अस्पतालों में दूसरे राज्य में भी इलाज कराया जा सकता है।
क्या परिवार के सभी सदस्य लाभ ले सकते हैं?
यदि परिवार योजना के तहत पात्र है, तो नियमों के अनुसार लाभ मिल सकता है।
स्वीकृत पैकेज के अंतर्गत होने वाले कैशलेस इलाज में सामान्यतः मरीज से भुगतान नहीं लिया जाता। यदि कोई अतिरिक्त सेवा या योजना से बाहर का उपचार हो, तो उसके नियम अलग हो सकते हैं।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को महंगे इलाज से आर्थिक सुरक्षा देना है। यदि आप पात्र हैं, तो आयुष्मान कार्ड बनवाकर सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य कवर का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में केवल आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी या जिला स्तर के अधिकृत कार्यालय से ही संपर्क करें। कार्ड बनवाने या इलाज के नाम पर किसी अनधिकृत व्यक्ति को पैसे न दें और हमेशा आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें।
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