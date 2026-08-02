पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं? जान लें ये जरूरी बातें, आसानी से हो जाएगा काम, समझें पूरी प्रक्रिया

आवेदकों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि सरकार ने करीब 14 साल बाद पासपोर्ट से जुड़ी फीस में बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो चुका है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए नए शुल्क अधिसूचित किए हैं। नई दरों के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट का शुल्क 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है, जबकि इसी श्रेणी में तत्काल सेवा का शुल्क 3,500 रुपए से बढ़कर 5,000 रुपए हो गया है।