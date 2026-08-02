Interval Walking : हफ्ते में 1 दिन 75 मिनट वॉक करने से घट सकती है पेट की चर्बी, रिसर्च में खुलासा

Weekend Workout Benefits :अगर आप पेट की बढ़ती चर्बी से परेशान हैं और व्यस्त दिनचर्या के कारण रोज जिम या वर्कआउट के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। हांगकांग यूनिवर्सिटी (HKUMed) के वैज्ञानिकों की एक शोध टीम द्वारा किए गए एक ताजा अध्ययन से पता चला है कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन 75 मिनट तक तेज गति से अंतराल (Interval) में चलना, पेट की चर्बी को कम करने और शरीर को सेहतमंद रखने में उतना ही कारगर है जितना कि सप्ताह में तीन दिन अलग-अलग समय निकालकर व्यायाम करना। रिसर्च के अनुसार यह अध्ययन हांगकांग यूनिवर्सिटी के 'स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ' के 'काइन्सियोलॉजी विभाग' के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पार्को सिउ मिंग-फाई के नेतृत्व में पूरा हुआ है। इस प्रतिष्ठित शोध टीम में उनके सहयोगी डॉ. लियुंग चिट-के और श्री जोशुआ बर्नाल मुख्य सह-लेखक के रूप में शामिल रहे। यह महत्वपूर्ण रिसर्च मशहूर साइंस जर्नल 'नेचर कम्युनिकेशंस' में प्रकाशित हुई है।