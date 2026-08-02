Interval Walking : हफ्ते में 1 दिन 75 मिनट वॉक करने से घट सकती है पेट की चर्बी, रिसर्च में खुलासा

वैज्ञानिकों के अनुसार रोजाना वॉक करने का समय न मिले तो वीक में एक दिन भी वॉक कर सकते हैं ।(फोटो: ChatGPT.)
Weekend Workout Benefits :अगर आप पेट की बढ़ती चर्बी से परेशान हैं और व्यस्त दिनचर्या के कारण रोज जिम या वर्कआउट के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। हांगकांग यूनिवर्सिटी (HKUMed) के वैज्ञानिकों की एक शोध टीम द्वारा किए गए एक ताजा अध्ययन से पता चला है कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन 75 मिनट तक तेज गति से अंतराल (Interval) में चलना, पेट की चर्बी को कम करने और शरीर को सेहतमंद रखने में उतना ही कारगर है जितना कि सप्ताह में तीन दिन अलग-अलग समय निकालकर व्यायाम करना। रिसर्च के अनुसार यह अध्ययन हांगकांग यूनिवर्सिटी के 'स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ' के 'काइन्सियोलॉजी विभाग' के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पार्को सिउ मिंग-फाई के नेतृत्व में पूरा हुआ है। इस प्रतिष्ठित शोध टीम में उनके सहयोगी डॉ. लियुंग चिट-के और श्री जोशुआ बर्नाल मुख्य सह-लेखक के रूप में शामिल रहे। यह महत्वपूर्ण रिसर्च मशहूर साइंस जर्नल 'नेचर कम्युनिकेशंस' में प्रकाशित हुई है।
वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर बताया है कि सप्ताह में एक दिन वॉक करने से भी फिटनेस बनी रहती है। ( फोटो: Google Gemini AI.)
अक्सर माना जाता है कि वजन घटाने और पेट की चर्बी (Belly Fat) कम करने के लिए हफ्ते में कम से कम 3 से 5 दिन पसीना बहाना जरूरी होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी की इस शोध टीम ने इस धारणा को चुनौती दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग कामकाजी हैं, जिन पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं या जो व्यस्तता के कारण हफ्ते में कई दिन व्यायाम नहीं कर पाते, उनके लिए "सप्ताह में एक दिन" वाला यह तरीका बेहद व्यावहारिक और असरदार विकल्प साबित हो सकता है।
रिसर्च टीम ने इस अध्ययन को पूरा करने के लिए सितंबर 2021 से सितंबर 2024 के बीच 18 वर्ष से अधिक उम्र के 315 चीनी वयस्कों को शामिल किया। ये सभी लोग मोटापे और पेट के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी (Central Obesity) की समस्या से जूझ रहे थे।
पहला समूह: इस समूह के लोगों को सप्ताह में सिर्फ एक दिन 75 मिनट के लिए 'इंटरवल वॉक' (रुकावट के साथ तेज चलना) करने को कहा गया।
दूसरा समूह: इस समूह के लोगों से यही 75 मिनट का समय हफ्ते में तीन अलग-अलग दिनों (लगभग 25-25 मिनट) में बांटकर व्यायाम कराया गया।
तीसरा समूह (नियंत्रण समूह): इस समूह ने केवल हर दो हफ्ते में स्वास्थ्य और खानपान से जुड़ी जानकारी वाले सत्रों (Health Education Sessions) में हिस्सा लिया, लेकिन कोई विशेष वर्कआउट नहीं किया
रिसर्च के अनुसार रोज वॉक करने और सप्ताह में एक दिन 75 मिनट तेज वॉक करने का बराबर असर होता है। ( फोटो: Google Gemini AI.)
इस अध्ययन के दौरान प्रतिभागियों के शरीर की चर्बी और फिटनेस के स्तर को सटीक रूप से मापने के लिए हाई-टेक 'ड्यूल-एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्पियोमेट्री' (DEXA Scan) तकनीक का इस्तेमाल किया गया। रिसर्च शुरू होने से पहले, 16 हफ्तों के व्यायाम सत्र के बाद, और फिर 32 हफ्तों के फॉलो-अप के बाद यह माप तीन चरणों में लिया गया।
16 हफ्तों के अभ्यास के बाद जो नतीजे सामने आए, वे बेहद चौंकाने वाले और उम्मीद जगाने वाले थे:
समान फैट लॉस: हफ्ते में एक दिन 75 मिनट चलने वाले समूह और हफ्ते में तीन दिन चलने वाले समूह, दोनों के शरीर की कुल चर्बी और कमर की चौड़ाई (Waist Circumference) में एक जैसी कमी देखी गई।
दिल और फेफड़ों की बेहतर सेहत: दोनों ही व्यायाम समूहों के प्रतिभागियों के हृदय और श्वसन तंत्र (Cardiorespiratory Fitness) में बराबर सुधार दर्ज किया गया।
कमर का घेरा घटा: दोनों व्यायाम समूहों के लोगों ने उस समूह के मुकाबले बहुत बेहतर परिणाम दिखाए, जिन्होंने सिर्फ सेहत से जुड़ी सलाह ली थी।
शोध टीम के प्रमुख प्रोफेसर पार्को सिउ मिंग-फाई ने परिणामों की व्याख्या करते हुए बताया, "पारंपरिक रूप से मोटापे और वजन को नियंत्रित करने के लिए हफ्ते में कम से कम तीन दिन व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। लेकिन हमारी रिसर्च यह साफ करती है कि हफ्ते में केवल एक बार किया जाने वाला सही और तीव्र व्यायाम भी वही परिणाम दे सकता है। जो लोग व्यस्त शेड्यूल, पढ़ाई या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते रोज समय नहीं निकाल पाते, उनके लिए यह 'वीकेंड वॉरियर' स्टाइल एक बेहतरीन और व्यावहारिक विकल्प है।"
आम बोलचाल की भाषा में समझें तो 'इंटरवल ट्रेनिंग' का मतलब होता है एक ही गति में लगातार चलने के बजाय अपनी चाल की गति को बदलते रहना।
इसमें कुछ मिनट बेहद तेज गति (High Intensity) से चला जाता है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाए और पसीना आए।
इसके बाद कुछ मिनट धीमी गति (Low Intensity) में चलकर शरीर को थोड़ा आराम दिया जाता है।
फिर दोबारा तेज गति से चलना शुरू किया जाता है।
लगातार एक ही रफ्तार में सामान्य सैर करने के मुकाबले, इस तरह रुक-रुक कर तेजी से चलने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और यह पेट व आंतरिक अंगों (Visceral Fat) के आसपास जमा जिद्दी चर्बी को बहुत तेजी से पिघलाने में मदद करता है।
वैज्ञानिकों के अनुसार रोजाना वॉक करने का समय न मिले तो वीक में एक दिन भी वॉक कर सकते हैं ।(फोटो: ChatGPT.)
डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट के अनुसार, शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में पेट और कमर के आसपास जमा होने वाली चर्बी (Belly Fat) स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। इसे 'विसरल फैट' भी कहा जाता है, जो हमारे आंतरिक अंगों जैसे लीवर और पैनक्रियाज के आसपास जम जाती है।
पेट की चर्बी बढ़ने से निम्नलिखित बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है:
हृदय रोग (Heart Diseases): नसों में रुकावट और हाई ब्लड प्रेशर।
टाइप-2 डायबिटीज: शरीर में इंसुलिन का सही इस्तेमाल न हो पाना।
मेटाबॉलिक सिंड्रोम: पाचन और चयापचय से जुड़ी समस्याएं।
असमय मृत्यु का जोखिम: कई गंभीर बीमारियों की जड़ पेट का मोटापा ही बनती है।
बहरहाल, ऐसे में हांगकांग यूनिवर्सिटी का यह अध्ययन उन करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है, जो समय की कमी का बहाना बनाकर व्यायाम से दूर रहते हैं। हफ्ते में केवल एक दिन 75 मिनट की सही वॉक निकालकर भी पेट की खतरनाक चर्बी को अलविदा कहा जा सकता है और एक तंदुरुस्त जीवन जिया जा सकता है।
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