अप्रेंटिसशिप क्या है? पढ़ाई के साथ कमाई कैसे करें, जानिए पूरी प्रक्रिया

आज के समय में सिर्फ डिग्री होना ही नौकरी की गारंटी नहीं है। कंपनियां ऐसे युवाओं को प्राथमिकता देती हैं जिनके पास पढ़ाई के साथ-साथ व्यावहारिक अनुभव भी हो। ऐसे में अप्रेंटिसशिप (Apprenticeship) छात्रों और युवाओं के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसके तहत उम्मीदवार किसी कंपनी, उद्योग या सरकारी संस्थान में काम सीखते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करता है और साथ ही उसे हर महीने स्टाइपेंड भी मिलता है।