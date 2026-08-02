कैंसर का खतरनाक खेल: खुद अपना ही DNA तोड़ कर क्यों और कैसे बढ़ रही है ट्यूमर?

Cancer Research : कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर की अपनी ही कोशिकाओं के अनियंत्रित रूप से बढ़ने के कारण होती है। अब तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि डीएनए में होने वाले नुकसान (DNA Damage) और उत्परिवर्तन (Mutations) के कारण कैंसर होता है। लेकिन यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय (Hebrew University of Jerusalem) के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। हाल ही में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, कैंसर कोशिकाएं खुद को तेजी से बढ़ाने और विकसित करने के लिए जानबूझ कर अपने ही डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि कोई बीमारी खुद के आनुवंशिक पदार्थ (Genetic Material) को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? लेकिन कैंसर कोशिकाओं का यह 'खतरनाक खेल' उन्हें जीवित रखने, तेजी से फैलने और दवाओं (इलाज) से बचाने में मदद करता है। आइए इसे आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं।