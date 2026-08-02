फसल बीमा क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो किसान क्या करें? जानिए पूरा नियम, शिकायत प्रक्रिया और समाधान

प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या अन्य कारणों से फसल खराब होने पर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत मुआवजा पाने के हकदार होते हैं। हालांकि कई बार किसानों का बीमा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। किसान शिकायत दर्ज कर सकते हैं, क्लेम की समीक्षा की मांग कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उच्च स्तर पर अपील भी कर सकते हैं। PMFBY पोर्टल पर क्लेम की स्थिति देखने और शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।