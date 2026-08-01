अगस्त 2026 की शुभ तिथियां: कब है एकादशी, रक्षा बंधन और नाग पंचमी?

श्रावण मास में दो प्रमुख एकादशियां आती हैं, कामिका एकादशी और श्रावण पुत्रदा एकादशी। कामिका एकादशी सोमवार, 10 अगस्त 2026 को है, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है और पापों के नाश के लिए की जाती है। दूसरी ओर, श्रावण पुत्रदा एकादशी सोमवार, 24 अगस्त 2026 को है, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है और संतान सुख, परिवार की समृद्धि और भगवान विष्णु को “पवित्रा” धागे की माला अर्पित करने की परंपरा से जुड़ी है।