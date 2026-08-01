इमरान प्रतापगढ़ी: शायरी से संसद तक, कैसे बने कांग्रेस की प्रमुख आवाज़

जनवरी 2025 में गुजरात पुलिस ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट करने पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें 'ऐ खून के प्यासे बात सुनो…' कविता का इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई। बाद में मार्च 2025 में अदालत ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि कविता और कलात्मक अभिव्यक्ति को बिना पर्याप्त आधार के घृणा फैलाने वाला भाषण नहीं माना जा सकता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक संरक्षण किया जाना चाहिए।