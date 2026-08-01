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फिटनेस के लिए डाइट क्यों है जरूरी? जानिए टॉप एथलीटों की टिप्स!

Sports Nutrition: फिटनेस और खेल प्रदर्शन में सही डाइट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। संतुलित पोषण, पर्याप्त प्रोटीन, सही हाइड्रेशन और विटामिन्स फिटनेस बढ़ाने में मदद करते हैं।
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भारत

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Adarsh Thakur

Aug 01, 2026

Fitness Diet Tips

Athlete Diet: एथलीटों के लिए सही डाइट प्लान। (Image: AI)

फिटनेस में डाइट की अहमियत अब सिर्फ प्रो एथलीटों तक सीमित नहीं रही है। यह हर युवा, स्कूल-या कॉलेज-स्तर के एथलीट और खेल प्रेमी के लिए जरूरी हो गया है। हाल ही सामने आए कुछ साक्ष्यों ने यह स्पष्ट किया है कि सही पोषण ही फिटनेस की नींव है। आइए जानते हैं टॉप एथलीटों की सलाह और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही फिटनेस टिप्स।

साइना नेहवाल: प्रोटीन की जरूरत

बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने कहती हैं कि प्रोटीन उनके खेल में अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि थोड़ी मात्रा में गैर-शाकाहारी भोजन ले सकते हैं, लेकिन मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए ताकि शरीर हल्का और फुर्तीला बना रहे। यह सलाह खासकर उन एथलीटों के लिए अहम है, जो तेजी और चुस्ती बनाए रखना चाहते हैं।

विराट कोहली: पौधे-आधारित डाइट का प्रभाव

क्रिकेट के फिटनेस आइकन विराट कोहली ने अपनी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन में डाइट को सबसे बड़ा आधार बताया है। उन्होंने पूरी तरह से प्लांट-बेस्ड डाइट अपनाई, जिसमें दाल, क्विनोआ, सब्जियां और प्रोटीन शेक शामिल हैं। यह डाइट उनकी फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रही है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण: संतुलित पोषण की जरूरत

स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की वैज्ञानिक समझ बताती है कि सिर्फ सप्लीमेंट्स से काम नहीं चलता। ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सूक्ष्म पोषक तत्व और पानी, सभी का संतुलन जरूरी है। खासकर भारत में, विटामिन डी की कमी आम है, इसलिए धूप या डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना उपयोगी हो सकता है। प्रोटीन को पूरे दिन में फैलाकर लेना बेहतर होता है, न कि एक ही बार में अधिक मात्रा में।

भारतीयों के लिए सलाह

भारत में कई एथलीट और फिटनेस एक्सपर्ट यह मानते हैं कि पारंपरिक भारतीय भोजन, यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह प्रदर्शन के लिए उतना ही कारगर हो सकता है जितना कि पश्चिमी डाइट। खासकर शाकाहारी विकल्पों में, यदि आयरन, विटामिन बी12 और प्रोटीन का ध्यान रखा जाए, तो यह काफी प्रभावी हो सकता है।

MYAS-NIN की भूमिका

भारतीय खेल मंत्रालय (MYAS) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) मिलकर भारतीय एथलीटों के लिए खेल-विशिष्ट पोषण दिशानिर्देश तैयार करते हैं। वे शरीर की संरचना, ऊर्जा-आवश्यकता, हाइड्रेशन, और खेल-विशिष्ट भोजन पैटर्न पर वैज्ञानिक सलाह देते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

  • प्रोटीन, चाहे शाकाहारी हो या थोड़ी मात्रा में गैर-शाकाहारी, फुर्ती और मांसपेशियों के लिए जरूरी है।
  • पौधे-आधारित डाइट, यदि सही तरीके से संतुलित हो, तो प्रभावी हो सकती है।
  • पोषण ऊर्जा देने के साथ रिकवरी, इम्यूनिटी और चोट से बचाव में भी मदद करता है।
  • वैज्ञानिक संस्थान जैसे MYAS-NIN की सलाह से व्यक्तिगत और खेल-विशिष्ट डाइट बनाएं।

एथलीटों के लिए टिप्स

यदि आप स्कूल या कॉलेज में खेलते हैं या एथलीट बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी डाइट में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा शामिल करें। दाल, पनीर, सोया, या थोड़ी मात्रा में गैर-शाकाहारी भोजन (यदि आप खाते हैं)। साथ ही, यह ध्यान रखें कि विटामिन डी, आयरन और बी12 जैसे पोषक तत्वों की कमी न हो, इसके लिए डॉक्टर या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें। अपनी डाइट को केवल सप्लीमेंट्स पर निर्भर न बनाएं, पूरा भोजन और पानी ही आपको सबसे बड़ी ताकत देता है।

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Updated on:

01 Aug 2026 04:23 pm

Published on:

01 Aug 2026 04:23 pm

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