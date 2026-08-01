फिटनेस के लिए डाइट क्यों है जरूरी? जानिए टॉप एथलीटों की टिप्स!

यदि आप स्कूल या कॉलेज में खेलते हैं या एथलीट बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी डाइट में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा शामिल करें। दाल, पनीर, सोया, या थोड़ी मात्रा में गैर-शाकाहारी भोजन (यदि आप खाते हैं)। साथ ही, यह ध्यान रखें कि विटामिन डी, आयरन और बी12 जैसे पोषक तत्वों की कमी न हो, इसके लिए डॉक्टर या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें। अपनी डाइट को केवल सप्लीमेंट्स पर निर्भर न बनाएं, पूरा भोजन और पानी ही आपको सबसे बड़ी ताकत देता है।