योग और तनाव मुक्ति: नियंत्रण छोड़ने से कैसे मिलती है मन को शांति?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता के दौर में तनाव (Stress) हमारी जीवनशैली का एक सामान्य हिस्सा बन चुका है। ऑफिस का काम, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंताएं और भविष्य का डर इन सबने मिलकर मनुष्य के मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। तनाव केवल मानसिक थकान नहीं लाता, बल्कि यह हमारे शरीर को भी बीमार करता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या योग इस तनाव को कम कर सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल क्या सब कुछ नियंत्रित करने की हमारी आदत को छोड़ना (Letting go of control) मन को शांत कर सकता है? आइए समझते हैं कि योग और नियंत्रण छोड़ने की कला कैसे हमारे जीवन में आंतरिक शांति ला सकती है।