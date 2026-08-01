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योग और तनाव मुक्ति: नियंत्रण छोड़ने से कैसे मिलती है मन को शांति?

Meditation: क्या तनाव आपकी मानसिक शांति छीन रहा है? जानिए कैसे योग और 'नियंत्रण छोड़ने' (Letting Go) की कला आपके दिमाग को शांत कर सकती है।
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भारत

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Chitra Badoliya

Aug 01, 2026

Mental stress

तनाव दूर करने का सबसे आसान तरीका! (AI)

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता के दौर में तनाव (Stress) हमारी जीवनशैली का एक सामान्य हिस्सा बन चुका है। ऑफिस का काम, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंताएं और भविष्य का डर इन सबने मिलकर मनुष्य के मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। तनाव केवल मानसिक थकान नहीं लाता, बल्कि यह हमारे शरीर को भी बीमार करता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या योग इस तनाव को कम कर सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल क्या सब कुछ नियंत्रित करने की हमारी आदत को छोड़ना (Letting go of control) मन को शांत कर सकता है? आइए समझते हैं कि योग और नियंत्रण छोड़ने की कला कैसे हमारे जीवन में आंतरिक शांति ला सकती है।

योग तनाव को कैसे कम करता है?

योग केवल शारीरिक व्यायाम या कठिन आसन लगाने का नाम नहीं है। यह शरीर, मन और सांसों का एक ऐसा सामंजस्य है जो हमारे तंत्रिका तंत्र (Nervous System) को गहराई से प्रभावित करता है।

  • कॉर्टिसोल (Cortisol) के स्तर में कमी : जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा शरीर 'कॉर्टिसोल' नाम का तनाव हार्मोन बनाता है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर घटता है, जिससे मन तुरंत शांत महसूस करने लगता है।
  • पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की सक्रियता : अत्यधिक तनाव के समय हमारा शरीर "Fight or Flight" (लड़ो या भागो) मोड में चला जाता है। योग की गहरी सांसें और प्राणायाम (जैसे अनुलोम-विलोम, भ्रामरी) हमारे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं। इसे "Rest and Digest" (विश्राम और पाचन) मोड कहते हैं। इससे दिल की धड़कन सामान्य होती है और उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहता है।
  • शारीरिक खिंचाव और मांसपेशियों की अकड़न से मुक्ति मानसिक तनाव सबसे पहले हमारे शरीर की मांसपेशियों विशेषकर गर्दन, कंधों और पीठ में जमा होता है। ताड़ासन, भुजंगासन और बालआसन जैसे योग आसन इस शारीरिक जकड़न को दूर करते हैं। जब शरीर हल्का होता है, तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है।

'नियंत्रण छोड़ना' (Letting Go of Control) मन को क्यों शांत करता है?

अधिकांश तनाव का मूल कारण यह होता है कि हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारी योजनाओं के मुताबिक बदलें और भविष्य में सब कुछ हमारे पक्ष में हो। जब ऐसा नहीं होता, तो चिंता, गुस्सा और तनाव जन्म लेता है।

नियंत्रण छोड़ने का अर्थ जिम्मेदारी से भागना या हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ यह स्वीकार करना है कि "मैं प्रयास कर सकता हूं, लेकिन परिणाम मेरे पूरी तरह हाथ में नहीं हैं।"

  • मानसिक थकावट से राहत : हर परिस्थिति को जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश दिमाग को हमेशा हाई-अलर्ट पर रखती है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में अनिश्चितता स्वाभाविक है, तो दिमाग अनावश्यक बोझ गिरा देता है और गहरी राहत महसूस करता है।
  • 'स्वीकृति' (Acceptance) का जादू : जब हम परिस्थितियों से लड़ना बंद करके उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तो मानसिक संघर्ष खत्म हो जाता है। भय और चिंता का अस्तित्व तभी तक है जब तक हम बदलाव का विरोध करते हैं। स्वीकृति आते ही मन शांत और स्थिर हो जाता है।
  • वर्तमान में जीने की क्षमता : नियंत्रण की चाह हमेशा भविष्य में या अतीत में होती है। जब आप नियंत्रण छोड़ते हैं, तो आप स्वचालित रूप से 'वर्तमान क्षण' (Present Moment) में आ जाते हैं। और वर्तमान में कोई तनाव नहीं होता तनाव केवल विचारों में होता है।

शवासन: नियंत्रण छोड़ने की सबसे सुंदर कला

योग में 'शवासन' (Corpse Pose) इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस आसन में आपको कुछ नहीं करना होता। केवल जमीन पर सीधे लेटना होता है और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना होता है। शवासन में हम सांसों को भी नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। हम केवल एक दर्शक बनकर अपने शरीर और मन को देखते हैं। यही 'पूर्ण समर्पण' या 'नियंत्रण छोड़ना' है। अक्सर देखा गया है कि 10 मिनट का शवासन घंटों की नींद से ज्यादा ताजगी और मानसिक शांति देता है, क्योंकि उस दौरान मन कोई नियंत्रण नहीं बना रहा होता।

दैनिक जीवन में योग और शांति अपनाने के व्यावहारिक उपाय

अगर आप तनाव मुक्त और शांत जीवन जीना चाहते हैं, तो इन छोटी-छोटी आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं:

  • 15 मिनट का दैनिक अभ्यास: रोज सुबह केवल 15-20 मिनट योगासन और प्राणायाम करें।
  • सांसों पर ध्यान दें: जब भी दिन में तनाव महसूस हो, 5 बार गहरी और लंबी सांसें लें।
  • स्वीकार करना सीखें: जब परिस्थितियां आपकी योजना के अनुसार न चलें, तो खुद से कहें यह मेरे नियंत्रण से बाहर है, मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा।
  • माइंडफुलनेस (सजगता): जो भी काम करें चाहे खाना खाना हो या टहलना पूरे मन से उसी क्षण में रहें।

योग केवल शरीर को लचीला बनाने की विद्या नहीं है, बल्कि यह मन को ढालने की एक साधना है। तनाव तब पैदा होता है जब हम जीवन के प्रवाह के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं। जब हम योग के जरिए अपनी सांसों से जुड़ते हैं और जीवन को उसके प्राकृतिक रूप में स्वीकार करते हुए 'नियंत्रण छोड़ने' का साहस दिखाते हैं, तो मन को वह परम शांति मिलती है जिसकी तलाश में हम जीवन भर भटकते रहते हैं।

याद रखें: शांति परिस्थितियों के बदलने में नहीं, बल्कि परिस्थितियों को स्वीकार करने में है।

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Updated on:

01 Aug 2026 04:19 pm

Published on:

01 Aug 2026 04:19 pm

Hindi News / Patrika+ / योग और तनाव मुक्ति: नियंत्रण छोड़ने से कैसे मिलती है मन को शांति?

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