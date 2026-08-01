भूटान में भारत का बड़ा दांव, 4000 करोड़ की ऊर्जा साझेदारी, 12 नए प्रोजेक्ट्स, जानिए क्या-क्या खास?

कुल मिलाकर कहना होगा कि भारत और भूटान के बीच ऊर्जा और विकास सहयोग का यह नया चरण केवल 4,000 करोड़ रुपए की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट या 12 नई परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के दशकों पुराने भरोसे, साझी प्रगति और रणनीतिक साझेदारी का विस्तार है। जलविद्युत से आगे बढ़कर अब स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इससे एक ओर भूटान को आर्थिक मजबूती, रोजगार और विकास की नई गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, 'पड़ोसी प्रथम' नीति और क्षेत्रीय स्थिरता को भी बल मिलेगा। आने वाले वर्षों में यदि परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी होती हैं और दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा के नए क्षेत्रों में मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो यह साझेदारी दक्षिण एशिया में भरोसे, सतत विकास और पारस्परिक हितों पर आधारित सहयोग का एक सफल मॉडल बनकर उभर सकती है।