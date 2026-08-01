महिला खिलाड़ियों के हर मेडल के पीछे बदलती सोच की कहानी, जानिए कैसे आगे बढ़ रहीं बेटियां

सरकार, खेल संस्थान, मीडिया और समाज—सभी को मिलकर काम करना होगा। अस्मिता जैसी पहलें एक अच्छी शुरुआत हैं, लेकिन उन्हें व्यापक आधार पर लागू करना होगा। सुरक्षा और संरक्षण के लिए मजबूत तंत्र, मीडिया में समान कवरेज, प्रायोजन में पारदर्शिता और खेल संरचना में सुधार जरूरी है। साथ ही, ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी खिलाड़ियों को भी शामिल करने के लिए नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है।