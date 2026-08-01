दिनभर थकान सिर्फ नींद की कमी नहीं, शरीर दे रहा ये 7 संकेत… तो बिल्कुल न करें इग्नोर

Resistence fatigue warning signs: थोड़ा-सा काम करते ही थक जाना, सुबह उठने के बाद भी शरीर में ऊर्जा महसूस न होना या दिनभर सुस्ती बने रहना-अगर यह स्थिति कई दिनों या हफ्तों से बनी हुई है, तो इसे सामान्य थकान मानकर नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। लगातार रहने वाली थकान कई बार शरीर के भीतर पनप रही ऐसी समस्याओं का संकेत होती है, जिनका समय पर पता लग जाए तो गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है।