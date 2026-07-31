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पाकिस्तान की कोयला खदान विस्फोट में 32 लोगों की मौत; दुनिया के ​किस देश में होती हैं सबसे ज्यादा मौंते, जानें क्या है असली कहानी?

Mine Accidents Status: खदानों में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाल ही में पाकिस्तान की दो कोयला खदानों में हुए हादसे में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए जानते हैं कि हर साल किन देशों में खदान हादसे में सबसे अधिक लोगों की मौत होती है।
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भारत

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Vinay Shakya

Jul 31, 2026

Mine Accidents

सांकेतिक इमेज (सोर्स- Chatgpt)

पाकिस्तान में क्वेटा के पास सोरंग कोयला क्षेत्र की दो कोयला खदानों से बचाव दल ने रातभर चले अभियान में 32 शव बरामद किए। वहीं, दो अन्य खनिकों की तलाश शुक्रवार को भी जारी रही। यह हादसा गुरुवार को क्वेटा से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर-पूर्व स्थित सोरंग कोयला क्षेत्र की एक निजी कोयला खदान में हुआ। मीथेन गैस विस्फोट के बाद खदान में आग लग गई, जिससे खदान का एक हिस्सा ढह गया। विस्फोट का असर पास की एक अन्य कोयला खदान पर भी पड़ा। मृतकों के शव और घायलों को निकालने का काम जारी है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में खदानों में हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। इन देशों में भारत और चीन शीर्ष देशों में शामिल हैं।

दुनिया भर में खदानों में होने वाली मौतें

खनन उद्योग में काम करना आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक पेशों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, खनन क्षेत्र में काम करने वाले लोग वैश्विक कार्य क्षमता का लगभग 1% हैं, लेकिन यह क्षेत्र वैश्विक कार्य-संबंधित मौतों का लगभग 8% हिस्सा बनाता है। यह अनुपात बताता है कि खनन में जोखिम बहुत अधिक है।

सबसे खतरनाक खदानें: अंडरग्राउंड (भूमिगत) खदानें, विशेषकर धातु और गैर-धातु खदानें, सबसे खतरनाक मानी जाती हैं। अमेरिकी डेटा के अनुसार, भूमिगत धातु/गैर-धातु खदानों में मृत्यु दर औसत से अधिक थी। भूमिगत कोयला खदानों में आग, विस्फोट और छत गिरने जैसी घटनाएं सबसे अधिक जानलेवा होती हैं।

हादसों के बड़े कारण

  • छत या दीवार का गिरना : यह कारण भूमिगत खदानों में होने वाली मौतों का लगभग 50% हिस्सा है।
  • मशीनरी या परिवहन से जुड़ी दुर्घटनाएं : जैसे ट्रक, लोडर आदि से होने वाली दुर्घटनाएं।
  • आग और विस्फोट : कुल मौतों में इनका हिस्सा अपेक्षाकृत कम है।

शीर्ष 5 देशों में खदानों में होने वाली मौतें

पिछले 5 वर्षों में खदानों में हुए हादसों में सैंकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि, खदान हादसों में मौत के सटीक वार्षिक आंकड़े हर देश के लिए उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कुछ विश्वसनीय स्रोतों से हमें अहम जानकारी मिली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पिछले 5 वर्षों में शीर्ष पांच देशों में चीन, भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

चीन- इस देश में कोयला खदानों में मौतों की संख्या सबसे अधिक है। हाल के वर्षों में सुरक्षा उपायों के बावजूद, मौतों की संख्या चिंताजनक बनी हुई है।
भारत- 2021 में कोयला खदानों में 37 मौतें हुईं।
अमेरिका- 2021 में 29 मौतें दर्ज की गईं।
दक्षिण अफ्रीका- 2021 में 60 मौतें हुईं।
ऑस्ट्रेलिया- 2021 में 3 मौतें हुईं।

भारत और चीन की स्थिति चिंताजनक

खदानों हादसों में हुई मौत के आंकड़े बताते हैं कि खनन उद्योग में सुरक्षा सुधार की कितनी आवश्यकता है। भूमिगत खदानों में सुरक्षा उपायों जैसे बेहतर वेंटिलेशन, छत और दीवारों की मजबूती, मशीनरी की सुरक्षित संचालन प्रणाली, और नियमित प्रशिक्षण बेहद जरूरी हैं। विशेष रूप से चीन और भारत जैसे देशों में, जहां खनन का पैमाना बहुत बड़ा है, वहां छोटे और अवैध खदानों में मौतों की संख्या और भी अधिक हो सकती है, जो आधिकारिक आंकड़ों में शामिल नहीं होती। यह एक गंभीर समस्या है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन, इस समास्या में सुधार संभव है। सही नीतियों, तकनीकी उपायों और निगरानी से यह जोखिम काफी कम किया जा सकता है।

खनन उद्योग में सुधार कैसे हो सकता है?

  • सरकारी और उद्योग दोनों को मिलकर सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू करना चाहिए।
  • तकनीकी सुधार जैसे गैस सेंसर, रॉक बोल्टिंग, और वेंटिलेशन सिस्टम को अपनाना चाहिए।
  • अवैध खदानों पर निगरानी बढ़ानी चाहिए और उन्हें बंद कराना चाहिए।
  • खनिकों को सुरक्षा प्रशिक्षण और बीमा जैसी सुविधाएँ उपलब्ध करानी चाहिए।

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Updated on:

31 Jul 2026 08:39 pm

Published on:

31 Jul 2026 08:39 pm

Hindi News / Patrika+ / पाकिस्तान की कोयला खदान विस्फोट में 32 लोगों की मौत; दुनिया के ​किस देश में होती हैं सबसे ज्यादा मौंते, जानें क्या है असली कहानी?

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