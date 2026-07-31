पाकिस्तान की कोयला खदान विस्फोट में 32 लोगों की मौत; दुनिया के ​किस देश में होती हैं सबसे ज्यादा मौंते, जानें क्या है असली कहानी?

पाकिस्तान में क्वेटा के पास सोरंग कोयला क्षेत्र की दो कोयला खदानों से बचाव दल ने रातभर चले अभियान में 32 शव बरामद किए। वहीं, दो अन्य खनिकों की तलाश शुक्रवार को भी जारी रही। यह हादसा गुरुवार को क्वेटा से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर-पूर्व स्थित सोरंग कोयला क्षेत्र की एक निजी कोयला खदान में हुआ। मीथेन गैस विस्फोट के बाद खदान में आग लग गई, जिससे खदान का एक हिस्सा ढह गया। विस्फोट का असर पास की एक अन्य कोयला खदान पर भी पड़ा। मृतकों के शव और घायलों को निकालने का काम जारी है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में खदानों में हर साल कई लोगों की जान चली जाती है। इन देशों में भारत और चीन शीर्ष देशों में शामिल हैं।