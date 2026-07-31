OOTD का लुक हो रहा है खराब? वजह है आपका गलत Innerwear!

क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बहुत महंगी ड्रेस खरीदी, मेकअप और हेयरस्टाइल भी ऑन-पॉइंट रखा, लेकिन जब आपने शीशे में अपना OOTD (Outfit Of The Day) देखा तो कुछ अजीब लगा? कपड़ा सही लग रहा है, रंग भी आप पर जंच रहा है, फिर भी वह परफेक्ट "फिट और फिनिश" गायब है। अगर आपका जवाब हां है तो यकीन मानिए समस्या आपके outfit में नहीं, बल्कि उसके नीचे पहने गए अंतःवस्त्र (Innerwear) में है। अक्सर हम बाहरी कपड़ों पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन सही Innerwear के चुनाव को नजरअंदाज कर देते हैं। गलत इनरवेयर न सिर्फ आपके लुक का खराब कर सकता है, बल्कि दिनभर आपको अनकम्फर्टेबल (uncomfortable) भी रख सकता है। आइए जानते हैं कि हर Outfit के हिसाब से सही Innerwear का चुनाव कैसे करें, ताकि आपका OOTD हमेशा अट्रैक्टिव (Attractive) लगे।