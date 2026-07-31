किशोरियों के लिए तनाव कम करने के 5 बेहतरीन टिप्स, आजमाएं और महसूस करें फर्क!

Stress Relief Tips: वर्तमान में तनाव ज्यादातर किशोरियों के जीवन का आम हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई, सोशल मीडिया, दोस्ती और खुद की पहचान को लेकर बढ़ते दबाव के बीच वे मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करने लगी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, 10–19 वर्ष की आयु वर्ग में लगभग एक में से सात किशोर मानसिक विकारों से प्रभावित होते हैं और लड़कियों में यह जोखिम लड़कों की तुलना में ज्यादा होता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि तनाव को कैसे कम किया जाए और मानसिक सेहत को कैसे मजबूत बनाया जाए।