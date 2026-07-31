राजस्थान में नई माताओं की मौत का रहस्य, भारत के किन राज्यों में कितनी मौतें, कहां टूट रही है सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था?

मई से अब तक राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद 20 महिलाओं की मौतें हुई हैं। इनमें से एक हालिया मामला 20 जुलाई को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में दर्ज सामने आया, जहां एक महिला ने पोस्ट-डिलीवरी कठिनाइयों से जूझते हुए दम तोड़ दिया। इन मौतों में कई मामलों में अत्यधिक रक्तस्राव, गुर्दे की विफलता और संक्रमण जैसे कारण सामने आए हैं। राज्य सरकार ने इन घटनाओं की जांच के लिए विशेषज्ञ टीमों को भेजा है, ऑपरेशन थिएटर से नमूने लिए गए हैं और दवाओं की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। 15 जुलाई से पांच दिनों का गर्भवती महिलाओं का स्क्रीनिंग अभियान भी शुरू किया गया, ताकि एनीमिया और उच्च जोखिम वाली गर्भधारणाओं की पहचान की जा सके।