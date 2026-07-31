जब एक आवाज पूरे हिंदुस्तान की धड़कन बन गई, मोहम्मद रफी की कुछ ऐसी यादें, जो कभी पुरानी नहीं होंगी

कहते हैं जिंदगी कभी-कभी एक पल में बदल जाती है। रफी की जिंदगी में भी ऐसा ही एक पल आया। लाहौर में मशहूर गायक के.एल. सहगल का कार्यक्रम था। हजारों लोग जमा थे। तभी बिजली चली गई। सहगल ने गाने से इनकार कर दिया। भीड़ नाराज होने लगी। आयोजकों ने एक युवा लड़के को मंच पर भेज दिया ताकि लोग शांत हो जाएं। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ मिनट बाद वही लड़का पूरे कार्यक्रम की चर्चा बन जाएगा। उस रात रफी ने सिर्फ गीत नहीं गाया था, अपनी किस्मत लिख दी थी।