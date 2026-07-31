क्या आपके बच्चे का स्कूल AI सिखाता है? जानिए SOAR पहल से कैसे बदल रही है शिक्षा

भारत में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में एक नई दिशा मिल रही है। जुलाई 2025 में “Skilling for AI Readiness” (SOAR) नामक राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य स्कूलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की समझ और क्षमता को बढ़ाना है। यह पहल विशेष रूप से कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों और शिक्षकों को लक्षित करती है, ताकि वे भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार हो सकें।